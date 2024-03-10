Ціни на пальне в Україні станом на 11 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вартість пального оновилась упродовж останньої доби. Станом на понеділок, 11 березня, ціни на бензин, дизель та автогаз залишились на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 11 березня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 11 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 11 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,91 грн/л;

А-95 — 51,45 грн/л;

А-92 — 48,49 грн/л;

дизельне пальне — 51,83 грн/л;

скраплений газ — 27,83 грн/л.

A-95+ — 54,87 грн/л,

А-95 — 51,40 грн/л,

бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,77 грн/л,

скраплений газ — 27,98 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 11 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

11 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

М и також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.