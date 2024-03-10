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На АЗС оновили ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

10 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 11 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Вартість пального оновилась упродовж останньої доби. Станом на понеділок, 11 березня, ціни на бензин, дизель та автогаз залишились на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 11 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 11 березня

За даними моніторингового сайту, 11 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,91 грн/л;
  • А-95 — 51,45 грн/л;
  • А-92 — 48,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,83 грн/л;
  • скраплений газ — 27,83 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,87 грн/л,
  • А-95 —  51,40 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 51,77 грн/л,
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 11 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 11 березня

11 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні. 

М и також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.

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