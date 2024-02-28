Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow На українських АЗС змінились ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра arrow

На українських АЗС змінились ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра

28 лютого 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 29 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправних станціях України за останню добу оновили ціни на пальне. У четвер, 29 лютого, вартість автогазу та бензину марок А-95 та А-95+ залишилась на рівні попереднього дня. Проте ціна на дизпаливо підвищилась на 0,01 грн.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 29 лютого вас цікавить найбільше:

null
Ціни на пальне в Україні станом на 29 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 29 лютого

За даними моніторингового сайту, 29 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,83 грн/л;
  • А-95 — 51,34 грн/л;
  • А-92 — 48,25 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,67 грн/л;
  • скраплений газ — 27,92 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,66 грн/л,
  • А-95 — за 51,10 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,98 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,40 грн/л,
  • скраплений газ — 26,89 грн/л.
null
Ціни на пальне в Україні станом на 29 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 29 лютого

29 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,29 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомогають нашим військовим протягом цього часу.

Ми також писали про те, що у рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік Toyota домінує вже 14 разів поспіль. Однак, з'явилася нова висхідна зірка — китайський BYD, який за рік наростив продажі своїх авто майже наполовину.

  

бензин
гроші
АЗС
ціни в Україні
ціни
пальне
дизпаливо
ринок пального
автогаз
Ціни на пальне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Оновлено

01:41Росіяни завдали ракетного удару по Харківській області — загинула людина