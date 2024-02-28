Ціни на пальне в Україні станом на 29 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправних станціях України за останню добу оновили ціни на пальне. У четвер, 29 лютого, вартість автогазу та бензину марок А-95 та А-95+ залишилась на рівні попереднього дня. Проте ціна на дизпаливо підвищилась на 0,01 грн.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 29 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 29 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,83 грн/л;

А-95 — 51,34 грн/л;

А-92 — 48,25 грн/л;

дизельне пальне — 51,67 грн/л;

скраплений газ — 27,92 грн/л.

A-95+ — 54,66 грн/л,

А-95 — за 51,10 грн/л,

бензин А-92 — за 47,98 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,40 грн/л,

скраплений газ — 26,89 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 29 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

29 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,29 грн/л.

Нагадаємо, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомогають нашим військовим протягом цього часу.

Ми також писали про те, що у рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік Toyota домінує вже 14 разів поспіль. Однак, з'явилася нова висхідна зірка — китайський BYD, який за рік наростив продажі своїх авто майже наполовину.