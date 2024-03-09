Ціни на пальне в Україні станом на 10 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель

На українських АЗС змінились ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра
Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. У неділю, 10 березня, вартість бензину та дизелю в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
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Ціни на пальне на АЗС 10 березня
За даними моніторингового сайту, 10 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,91 грн/л;
- А-95 — 51,45 грн/л;
- А-92 — 48,49 грн/л;
- дизельне пальне — 51,83 грн/л;
- скраплений газ — 27,83 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,87 грн/л,
- А-95 — 51,40 грн/л,
- бензин А-92 — 48,29 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — 51,77 грн/л,
- скраплений газ — 27,98 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 10 березня
10 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.
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