Военные вынуждены бороться за обещанные государством выплаты в судах

Украинские военные на позициях

Во время последней пресс-конференции президент Зеленский впервые с начала войны озвучил цифры погибших среди военных с 24 февраля 2022 года. По его словам, в Украине погибли 31 тыс. военных. Сколько людей получили ранения – осталось государственной тайной. Безусловно, жизнь и здоровье каждого нашего воина – бесценна. Но поскольку компенсации за ранение и гибель все же предусмотрены, Новини.LIVE решили разобраться, выполняет ли государство свой долг перед бойцами и их семьями в полном объеме и с какими сложностями сталкиваются военные в вопросах выплат.

Сумма компенсаций для семей военных составила примерно 465 млрд грн

Заявление президента Владимира Зеленского о количестве погибших ожидаемо вызвало большие дискуссии. Подсчитать точный объем средств, который предстоит выплатить семьям воинов, отдавших свою жизнь на службе на родине, практически невозможно. Потому что важно учитывать обстоятельства гибели военного. Если он погиб в боевых действиях на фронте, его родственники имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях, то объем компенсации будет меньше.

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Однако уже понятно, что нагрузка на бюджет будет большая. Даже по грубым подсчетам, если учесть, что основная цифра потерь среди военнослужащих происходит при выполнении боевых задач непосредственно вблизи линии фронта, то подлежащая выплате сумма, исходя из потерь озвученных президентом, уже составляет примерно 465 млрд грн, или четверть доходов бюджета на 2024 год.

Чтобы оптимизировать нагрузку на бюджет, еще в феврале прошлого года МВД и Минобороны утвердили новые поэтапные порядки выплат. Согласно которым на первом этапе выплачивается только пятая часть от всей суммы, а остаток – ежемесячно, частями в течение 40 следующих месяцев. Другими словами, почти 3 млн грн сразу, а остальные – по 300 тыс. ежемесячно. Сам этот факт уже может свидетельствовать о нехватке средств для обеспечения выплат всем и сразу. Поэтому вполне возможно, что даже когда война закончится, выплаты семьям растянутся еще несколько лет.

Процедура оформления помощи связана с трудностями



Кроме того, как говорят юристы, процедура оформления компенсации близким погибших военнослужащих связана с трудностями. А иногда родственникам погибших приходится даже судиться за нее. В судебном реестре уже сейчас можно найти новые дела, когда по тем или иным причинам родственникам отказывают в выплатах.

Например, как говорится в решении Харьковского окружного административного суда от 26 февраля 2024 года, дочь воина, погибшего в середине 2023 года в результате ранения, уже более полугода пытается доказать свое право на получение выплаты. Согласно тексту решения, смерть воина была подтверждена актами Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, но командир воинской части через несколько дней после смерти бойца по каким-либо причинам исключил человека из списка погибших, вследствие несовместимого с жизнью ранения, связанного с защитой Родины в период действия военного положения. На основании чего был получен отказ в выплатах.

Дочь погибшего воина более полугода пытается отстоять свое право на выплаты

Такие дела, по словам юристов, тоже присутствуют, но каждый подобный кейс индивидуален и их нельзя обобщать.

В то же время, как рассказывает Новини.LIVE адвокат по направлению кадровых силовиков ЮК "Сеть права" Андрей Кириленко, по получению средств семьями погибших военнослужащих – практика показала несколько блоков правовых проблем.

Первый – это гражданские жены. Чтобы получить разовую денежную помощь в случае гибели военнослужащего необходимо через суд доказать факт совместного проживания в гражданском браке. Второй – на получение единовременной денежной помощи может претендовать очень узкий круг лиц. Так, например, такого права лишены совершеннолетние дети погибшего военнослужащего ", – говорит Новини.LIVE Кириленко.

То же касается сестер и братьев. Как следует из решения Запорожского окружного суда, даже если они единственные родственники погибшего, получить право на выплаты могут только если официально находились на содержании последнего.

В то же время, нередко военные части сами занимаются оформлением всех необходимых документов для выплат семьям погибших. В этом случае процедура для родственников значительно упрощается.

"Нам в этом вопросе очень помогала военная часть, где служил мой муж. Она занималась этим процессом. Они нам предоставили список документов, мы его собрали, отправили, а они уже оформляли все. Поэтому для нас этот процесс был облегчен", – рассказала Новини.Live жена боевого медика полка "Азов" Алексея Мазура Илона. По ее словам, часть суммы она с семьей уже получила, остаток теперь выплачивают ежемесячно мелкими частями.

За "боевыми" – в суд

В то же время, как рассказали Новини.LIVE в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", сами военные также часто обращаются к юристам за правовой помощью.

"К нам обращаются по разным причинам. Кто-то за помощью в получении выплат после ранения или "боевых". Есть также те, кто нуждается в помощи в оформлении посмертных, например, находится в трауре и желает, чтобы этим вопросом занимались другие", – ответили Новини.LIVE в адвокатском объединении Бачинский и партнеры. При этом на вопрос, есть ли в их практике случаи, где нарушаются права военных со стороны государства, ответили коротко и без деталей. "Есть разные случаи ", – сказали нам.

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 28.02.2022 № 168, военнослужащим и правоохранителям, участвующим в боевых действиях или выполняющих боевые или специальные задания, в период военного положения должно ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн.

Именно "боевые", а также выплаты положенные после ранений сегодня являются "болезненным" вопросом для многих.

"Обращение военных или членов их семей за помощью в получении денежного довольствия сейчас массовые. У нас сейчас множество таких дел по всем регионам в стране. Это обращение относительно так называемых "боевых выплат", а также из-за проблем с получением гарантированных государством средств после получения ранения", – сказал Новини.LIVE Кириленко.

По его словам, очень много случаев, когда военный получил ранение на фронте, но из-за халатности врачей или командиров воинской части ничего не получает. В таких случаях юристам приходится в суде доказывать, что это незаконно и добиваться выплат.

При этом, как отмечают его коллеги из адвокатского объединения "Актум", иногда такие дела могут разрешиться за 3 дня, а есть такие, которые тянутся уже более года.

"Иногда дела касаются целых подразделений по получению боевых выплат", – отмечают в объединении "Актум".

Почему отказывают в выплатах

Причины такого положения по словам юристов зависят от конкретного вида выплат.

"Очень часто свою роль играет человеческий фактор и отсутствие слаженности в обмене информации", – говорит Кириленко.

В частности, это касается ответственных в воинских частях, которые могут не предоставить информацию о выплатах или обезобразить ее. Встречаются, по его словам, также умышленные действия должностных лиц, но это личные по составу кейсы, которые нельзя обобщать.

При этом, как рассказывают адвокаты Центра предоставления методической помощи и координации волонтерского движения адвокатов по правовой защите военнослужащих при НААУ, в суде не всегда удается добиться справедливости. По данным НААУ, причин по которым суды отказывают в удовлетворении подобных исков также несколько. Но основная – непредоставление доказательств непосредственного участия в боевых действиях.

Мы столкнулись с проблемой, когда на наш адвокатский запрос военные части не предоставляют доказательства, обосновывая это наличием в документах информации с ограниченным доступом. В таких случаях при обращении в суд мы предоставляем ходатайство о истребовании доказательств. обстоятельств, суды либо не удовлетворяют такое ходатайство, либо выносят решение, несмотря на то, что истребования документы не предоставляются », – отмечают в Центре.

Всего, как говорят адвокаты, с начала войны попавших в суд таких дел уже насчитывается около 5 тыс., но даже несмотря на это, единой судебной практики еще не появилось. Поэтому результат того или иного дела полностью зависит от обстоятельств, а также качества и полноты подаваемых в суд документов.