Курс доллара — какие изменения ждут валютный рынок Украины в начале марта

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Главные факторы, которые будут определять ситуацию на валютном рынке в начале марта, будут прежде всего экономическими. Тем не менее также возможно влияние психологических факторов.

Об этом сообщает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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По словам эксперта, продолжит действовать режим "управляемой гибкости" на межбанке, от ситуации на котором будет зависеть наличный рынок. В курсообразовании наличный рынок будет базироваться именно на курсах межбанка.

Среди других экономических факторов, которые будут влиять на рынок, Лесовой отметил получение макрофинансовой помощи и поиск эффективного решения для разблокирования экспорта на западных границах.

"Кроме того, мы не исключаем периодическое влияние эмоционального фактора на наличный рынок, вызванного целым рядом военных, внутриполитических обстоятельств", — сказал он.

Этот фактор может периодически влиять на рынок — спрос на наличные деньги может расти, что приводит к резкому повышению курсов продаж валюты в обменных пунктах (разница между курсами покупки и продажи в обменниках может превышать 1 грн, что является ярким примером "игры на курсах").

"Однако, как это не раз случалось в последние несколько месяцев, после резкого курсового обострения всегда наступает этап ремиссии: наличный курс продажи снижается до курса покупки, оставаясь на адекватном расстоянии в 0,3-0,5 грн", — пояснил Тарас Лесовой.

Прогноз курса валют в начале марта

По прогнозам банкира, на валютном рынке ежедневно будут происходить курсовые изменения, которые по большому счету не будут нести стратегическую угрозу резкого и неожиданного обесценения или укрепления гривни: на межбанке ежедневные изменения не будут превышать 0,2 грн, а на наличном рынке ожидаются в пределах 0,3-0,5 грн.

Наличный рынок будет устанавливать курсы, исходя из межбанковского рынка, но с добавлением комиссий финансовых учреждений. Следовательно, ситуация на наличном рынке будет отражать ситуацию на межбанковском. По словам банкира, пределы допустимых или ожидаемых курсовых колебаний останутся неизменными, и любые текущие изменения будут осуществляться в пределах 38-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанковском рынке, а также 38-39, 9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке.

"Таким образом, на следующей неделе условия валютного рынка почти не изменятся: вряд ли появится какой-то фактор, способный радикально изменить имеющиеся тренды, развернуть их в противоположную сторону. Рынку не грозит дестабилизация, даже эмоциональные проявления будут иметь скорее исключительный, чем системный характер", — констатировал Лесовой.

Что еще нужно знать

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) рассказал об изменениях в условиях покупки валюты бизнесом. Они заработали с 21 февраля 2024 года по ряду направлений.

Мы также провели опрос жителей Львова о том, куда бы они потратили миллион долларов, если бы у них была такая сумма. Большинство опрошенных сказали, что часть денег отдали бы на помощь ВСУ.