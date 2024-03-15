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Ціни на бензин та дизель знову підвищились — якою буде вартість пального завтра

15 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 16 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях продовжують зростати ціни на пальне. За останній день підвищилась вартість не лише бензину, а й дизельного пального. На автогаз ціна залишається стабільною вже декілька днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 16 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 16 березня

За даними моніторингового сайту, 16 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає наступним чином:

  • A-95+ — 55,69 грн/л;
  • А-95 — 52,10 грн/л;
  • А-92 — 49,05 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,43 грн/л;
  • скраплений газ — 27,83 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,84 грн/л,
  • А-95 —  51,33 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 51,72 грн/л,
  • скраплений газ — 27,88 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 16 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 16 березня

16 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 51,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 54,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1523 китайських автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку. 

М и також розповідали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

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