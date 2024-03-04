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В Україні почало дешевшати пальне — якими будуть ціни на АЗС завтра

4 березня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Вартість пального оновилась упродовж останньої доби. Станом на вівторок, 5 березня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз трохи впали. Незмінною порівняно з попереднім днем залишилась лише вартість бензину марки А-92. Найбільше здешевшав бензин марки А-95. Середня ціна на нього впала на 5 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 5 березня

За даними моніторингового сайту, 5 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,84 грн/л;
  • А-95 — 51,35 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,72 грн/л;
  • скраплений газ — 27,96 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,83 грн/л,
  • А-95 — за 51,34 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,25 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,67 грн/л,
  • скраплений газ — 26,89 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 5 березня

5 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали як швидко почистити килимки в авто за допомогою йоржика для унітаза. Спосіб чистки доволі цікавий, тому має право на життя. 

М и також розповідали про те, що в Україні збільшилися продажі нових авто. У лютому в Україні значно зріс попит на нові автомобілі. У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зростання продажів становить 67%.   

  

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