Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вартість пального оновилась упродовж останньої доби. Станом на вівторок, 5 березня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз трохи впали. Незмінною порівняно з попереднім днем залишилась лише вартість бензину марки А-92. Найбільше здешевшав бензин марки А-95. Середня ціна на нього впала на 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 5 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,84 грн/л;

А-95 — 51,35 грн/л;

А-92 — 48,29 грн/л;

дизельне пальне — 51,72 грн/л;

скраплений газ — 27,96 грн/л.

A-95+ — 54,83 грн/л,

А-95 — за 51,34 грн/л,

бензин А-92 — за 48,25 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,67 грн/л,

скраплений газ — 26,89 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

5 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

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