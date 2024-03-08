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В Україні знову дорожчає пальне — які ціни будуть завтра на АЗС

8 березня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 9 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на суботу, 9 березня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на українських АЗС дещо зросли. При цьому збільшилась вартість майже всіх видів пального. Найбільше здорожчало дизпаливо. Ціни на нього зросли в середньому на 9 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 9 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 9 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 березня

За даними моніторингового сайту, 9 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,91 грн/л;
  • А-95 — 51,45 грн/л;
  • А-92 — 48,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,83 грн/л;
  • скраплений газ — 27,83 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,87 грн/л,
  • А-95 —  51,40 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 51,77 грн/л,
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 9 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 9 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 березня

9 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні. 

М и також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.

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