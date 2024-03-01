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Байден вимагає від G7 розібратись з російськими активами та відправити гроші Україні

1 березня 2024 11:47
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Джо Байден шукає план щодо використання російських активів для України до саміту G7
Президент США Джозеф Байден. Фото: Drew Angerer/AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликає країни "Великої сімки" розробити план з використання заблокованих російських активів на користь України. Цей план передбачається представити на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

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Водночас Байден не планує розглядати використання заблокованих російських активів як заміну допомоги від США. Проте він вважає, що не Росія вирішуватиме, коли виплачувати компенсації Україні за завдані збитки. На думку лідера США, кошти слід спершу направити на фінансування українського бюджету, а потім на відновлення країни.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дохід від блокованих російських активів слід спрямувати на закупівлю військової техніки для України. 

Як зазначило джерело видання, як альтернативу наразі також розглядають використання російських активів в якості застави чи гарантії. Союзники дійшли згоди в тому, що Москва не повинна мати доступу до цих коштів доти, поки не почне надавати допомогу Києву.

Втім наразі все ще продовжуються дискусії, як саме поводитись із замороженими активами РФ. Декілька європейських лідерів висловлюють думку, що повна їх конфіскація на користь України несе ризики, включаючи потенційні загрози для євро. Більшість активів РФ перебуває у саме у європейській фінансовій системі.

Нагадаємо, нещодавно Нова Зеландія запровадила суворіші санкції проти РФ. Країна заборонила експорт недозволених товарів до Росії та Білорусі через треті країни та наклала санкції проти російських юридичних та фізичних осіб.

Також міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про запровадження нових санкцій проти РФ. Обмежувальні заходи стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.

Джо Байден
США
G7
військова допомога
Україна
активи
Росія

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