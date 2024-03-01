Джо Байден ищет план использования российских активов для Украины до саммита G7

Президент США Джозеф Байден. Фото: Drew Angerer/AFP

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призывает страны "Большой семерки" разработать план использования заблокированных российских активов в пользу Украины. Этот план предполагается представить на саммите G7, который пройдет в Италии в июне.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

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В то же время, Байден не планирует рассматривать использование заблокированных российских активов, как замену помощи от США. Однако он считает, что не Россия будет решать, когда выплачивать компенсации Украине за нанесенный ущерб. По мнению лидера США, средства нужно сначала направить на финансирование украинского бюджета, а затем на восстановление страны.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доход от блокированных российских активов следует направить на закупку военной техники для Украины.

Как отметил источник, в качестве альтернативы также рассматривают использование российских активов как залог или гарантии. Союзники согласны в том, что Москва не должна иметь доступа к этим средствам, пока не начнет оказывать помощь Киеву.

Впрочем, все еще продолжаются дискуссии как обращаться с замороженными активами РФ. Несколько европейских лидеров считают, что полная их конфискация в пользу Украины несет риски, включая потенциальные угрозы для евро. Большинство активов РФ находится именно в европейской финансовой системе.

Напомним, недавно Новая Зеландия ввела более строгие санкции против РФ. Страна запретила экспорт неразрешенных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны и наложила санкции против российских юридических и физических лиц.

Также министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о введении новых санкций против РФ. Ограничительные меры касаются 10 физических и 153 юридических лиц.