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Банки оновили курс валют — як зміняться ціни на долар у перший день весни

29 лютого 2024 21:23
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 1 березня — скільки коштує долар та євро
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Ціни на валюту в Україні продовжують знижуватись. Офіційно американська валюта, 1 березня, стала коштувати дешевше. Таких змін також зазнали ціни на євро та злотий.

Про це свідчать офіційні дані порталу Національного банку України (НБУ).

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Курс долара, євро та злотого

Як повідомляють в Нацбанку, на перший день весни встановлені такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 38,04 грн (-0,16);
  • євро — 41,20 грн (-0,09);
  • злотий — 9,53 грн (-0,08).

Курс валют у банках

Згідно інформації з профільного порталу Kurs, на готівковому ринку також дешевшає валюта. Долар опустився до 38,08 гривні (-0,04)  у купівлі, до 38,55 грн (-0,09) — у продажу. Євро купують також дешевше — по 41,18 грн (-0,07), а продають — по 41,93 грн (-0,10).

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Джерело: Kurs

Курс валют в обмінних пунктах

За даними порталу Minfin, в українських обмінниках валюта продовжує знижуватися. Так, 1 березня долар купують за 38,37 грн, а продають — за 38,47 грн. Євро становить під час купівлі 41,70 грн, під час продажу — 41,90 грн.

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Нагадаємо, що начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів про те, де в Україні найвигідніше обмінювати долари. Він також прокоментував можливий ажіотаж на ринку валют. 

Ми також провели опитування мешканців Львова про те, куди б вони витратили мільйон доларів, якщо у них була б така сумма. Більшість опитаних сказали, що частину грошей віддали б на допомогу ЗСУ.

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