Курс валют на 1 марта — сколько стоит доллар и евро

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на валюту в Украине продолжают снижаться. Официально американская валюта, 1 марта, стала стоить дешевле. Такие изменения также претерпели цены на евро и злотый.

Об этом свидетельствуют официальные данные портала Национального банка (НБУ).

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Курс доллара, евро и злотого

Как сообщают в Нацбанке, на первый день весны установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,04 грн (-0,16);

евро — 41,20 грн (-0,09);

злотый — 9,53 грн (-0,08).

Курс валют в банках

Согласно информации из профильного портала Kurs, на наличном рынке также дешевеет валюта. Доллар опустился до 38,08 грн (-0,04) в покупке, до 38,55 грн (-0,09) — в продаже. Евро покупают также дешевле — по 41,18 грн (-0,07), а продают — по 41,93 грн (-0,10).

Источник: Kurs

Курс валют в обменных пунктах

По данным портала Minfin, в украинских обменниках валюта продолжает снижаться. Так, 1 марта доллар покупают за 38,37 грн, а продают — за 38,47 грн. Евро составляет при покупке 41,70 грн, при продаже — 41,90 грн.

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Напомним, что начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать доллары. Он также прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют.

Мы также провели опрос жителей Львова о том, куда бы они потратили миллион долларов, если бы у них была такая сумма. Большинство опрошенных сказали, что часть денег отдали бы на помощь ВСУ.