Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Банки обновили курс валют — как изменятся цены на доллар в первый день весны arrow

Банки обновили курс валют — как изменятся цены на доллар в первый день весны

29 февраля 2024 21:23
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 1 марта — сколько стоит доллар и евро
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Цены на валюту в Украине продолжают снижаться. Официально американская валюта, 1 марта, стала стоить дешевле. Такие изменения также претерпели цены на евро и злотый.

Об этом свидетельствуют официальные данные портала Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Как сообщают в Нацбанке, на первый день весны установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 38,04 грн (-0,16);
  • евро — 41,20 грн (-0,09);
  • злотый — 9,53 грн (-0,08).

Курс валют в банках

Согласно информации из профильного портала Kurs, на наличном рынке также дешевеет валюта. Доллар опустился до 38,08 грн (-0,04) в покупке, до 38,55 грн (-0,09) — в продаже. Евро покупают также дешевле — по 41,18 грн (-0,07), а продают — по 41,93 грн (-0,10).

null
Источник: Kurs

Курс валют в обменных пунктах

По данным портала Minfin, в украинских обменниках валюта продолжает снижаться. Так, 1 марта доллар покупают за 38,37 грн, а продают — за 38,47 грн. Евро составляет при покупке 41,70 грн, при продаже — 41,90 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, что начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать доллары. Он также прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют.

Мы также провели опрос жителей Львова о том, куда бы они потратили миллион долларов, если бы у них была такая сумма. Большинство опрошенных сказали, что часть денег отдали бы на помощь ВСУ.

НБУ
курс валют
курс доллара
курс евро
доллар
евро
валюта
обменники
злотый

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут