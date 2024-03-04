Курс валют на 4 березня — у банках та обмінниках підскочили ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в банках та обмінниках України продовжує зростати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), також дещо підвищився офіційний курс американської валюти.

Про це йдеться на порталі НБУ та моніторингових сайтах.

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За даними Нацбанку, затверджені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,15 грн (+0,11);

євро — 41,26 грн (+0,06);

злотий — 9,55 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, вартість американської валюти продовжує зростати на українському готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,03 грн (+0,02), у продажу — 38,57 грн (+0,03). Євро у купівлі становить 41,12 грн (-0,07), у продажу — 41,94 грн (0,00).

У ПриватБанку курс долара зріс до 37,95 грн (+0,10), під час продажу — до 38,55 грн (+0,10). У Правекс-банку коштує 38,20 грн (+0,10) у купівлі, 38,60 грн (+0,15) — у продажу. В Ощадбанку долар купують за 38,15 грн (+0,15), продають за 38,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта теж подорожчала. Долар у купівлі коштує 38,50 грн (+0,10), у продажу — 38,60 грн (+0,11). Євровалюта коштує під час купівлі — 41,75 грн (+0,05), під час продажу — 41,95 грн (+0,10).

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Нагадаємо, за прогнозами банкірів, на валютному ринку щоденно будуть відбуватися курсові зміни, які за великим рахунком не нестимуть стратегічної загрози різкого та неочікуваного знецінення чи зміцнення гривні: на міжбанку щоденні зміни не перевищуватимуть 0,2 грн, а на готівковому ринку очікуються в межах 0,3-0,5 грн.

Додамо, в Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті.