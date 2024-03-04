Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Банки змінили валютний курс — скільки коштує долар arrow

Банки змінили валютний курс — скільки коштує долар

4 березня 2024 09:11
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 4 березня — у банках та обмінниках підскочили ціни на долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в банках та обмінниках України продовжує зростати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), також дещо підвищився офіційний курс американської валюти.

Про це йдеться на порталі НБУ та моніторингових сайтах.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, затверджені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 38,15 грн (+0,11);
  • євро — 41,26 грн (+0,06);
  • злотий — 9,55 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, вартість американської валюти продовжує зростати на українському готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,03 грн (+0,02), у продажу — 38,57 грн (+0,03). Євро у купівлі становить 41,12 грн (-0,07), у продажу — 41,94 грн (0,00).

У ПриватБанку курс долара зріс до 37,95 грн (+0,10), під час продажу — до 38,55 грн (+0,10). У Правекс-банку коштує 38,20 грн (+0,10) у купівлі, 38,60 грн (+0,15) — у продажу. В Ощадбанку долар купують за 38,15 грн (+0,15), продають за 38,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта теж подорожчала. Долар у купівлі коштує 38,50 грн (+0,10), у продажу — 38,60 грн (+0,11). Євровалюта коштує під час купівлі — 41,75 грн (+0,05), під час продажу — 41,95 грн (+0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, за прогнозами банкірів, на валютному ринку щоденно будуть відбуватися курсові зміни, які за великим рахунком не нестимуть стратегічної загрози різкого та неочікуваного знецінення чи зміцнення гривні: на міжбанку щоденні зміни не перевищуватимуть 0,2 грн, а на готівковому ринку очікуються в межах 0,3-0,5 грн.

Додамо, в Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті.

НБУ
курс валют
курс долара
банки
долар
обмінники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року