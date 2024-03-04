Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Банки изменили валютный курс — сколько стоит доллар arrow

Банки изменили валютный курс — сколько стоит доллар

4 марта 2024 09:11
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 4 марта — в банках и обменниках подскочили цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках Украины продолжает расти. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также несколько повысился официальный курс американской валюты.

Об этом говорится на портале НБУ и мониторинговых сайтах.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, утверждены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 38,15 грн (+0,11);
  • евро — 41,26 грн (+0,06);
  • злотый — 9,55 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, стоимость американской валюты продолжает расти на украинском наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,03 грн (+0,02), в продаже — 38,57 грн (+0,03). Евро в покупке составляет 41,12 грн (-0,07), в продаже — 41,94 грн (0,00).

В ПриватБанке курс доллара вырос до 37,95 грн (+0,10), при продаже — до 38,55 грн (+0,10). В Правэкс-банке стоит 38,20 грн (+0,10) в покупке, 38,60 грн (+0,15) — в продаже. В Ощадбанке доллар покупают за 38,15 грн (+0,15), продают за 38,70 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках валюта тоже подорожала. Доллар в покупке стоит 38,50 грн (+0,10), в продаже — 38,60 грн (+0,11). Евровалюта стоит при покупке — 41,75 грн (+0,05), при продаже — 41,95 грн (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, по прогнозам банкиров, на валютном рынке ежедневно будут происходить курсовые изменения, которые по большому счету не будут нести стратегическую угрозу резкого и неожиданного обесценения или укрепления гривны: на межбанке ежедневные изменения не будут превышать 0,2 грн, а на наличном рынке ожидаются в пределах 0 3-0,5 грн.

Добавим, в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.

НБУ
курс валют
курс доллара
банки
доллар
обменники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году