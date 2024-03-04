Курс валют на 4 марта — в банках и обменниках подскочили цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках Украины продолжает расти. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также несколько повысился официальный курс американской валюты.

Об этом говорится на портале НБУ и мониторинговых сайтах.

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По данным Нацбанка, утверждены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 38,15 грн (+0,11);

евро — 41,26 грн (+0,06);

злотый — 9,55 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, стоимость американской валюты продолжает расти на украинском наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,03 грн (+0,02), в продаже — 38,57 грн (+0,03). Евро в покупке составляет 41,12 грн (-0,07), в продаже — 41,94 грн (0,00).

В ПриватБанке курс доллара вырос до 37,95 грн (+0,10), при продаже — до 38,55 грн (+0,10). В Правэкс-банке стоит 38,20 грн (+0,10) в покупке, 38,60 грн (+0,15) — в продаже. В Ощадбанке доллар покупают за 38,15 грн (+0,15), продают за 38,70 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках валюта тоже подорожала. Доллар в покупке стоит 38,50 грн (+0,10), в продаже — 38,60 грн (+0,11). Евровалюта стоит при покупке — 41,75 грн (+0,05), при продаже — 41,95 грн (+0,10).

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Напомним, по прогнозам банкиров, на валютном рынке ежедневно будут происходить курсовые изменения, которые по большому счету не будут нести стратегическую угрозу резкого и неожиданного обесценения или укрепления гривны: на межбанке ежедневные изменения не будут превышать 0,2 грн, а на наличном рынке ожидаются в пределах 0 3-0,5 грн.

Добавим, в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.