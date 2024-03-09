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Біженці в Ірландії — як зміниться допомога українцям

9 березня 2024 10:08
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Допомоги стане меньше — що чекає українців в Ірландії
Мітинг на підтримку України в Ірландії. Фото: Niall Carson/PA
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд Ірландії оголосив про зменшення допомоги для українських біженців. Зміни стосуються не лише грошових виплат, а й умов проживання для тих, хто користується державним житлом. Це рішення може вплинути на тисячі людей, які знаходяться у важкій життєвій ситуації через війну в Україні.

Про це повідомляє extra.ie.

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Що чекає на біженців в Ірландії

Починаючи з наступного тижня соцвиплати українським біженцям значно знизяться. Йдеться про громадян, які проживають у державному житлі.

Про таке рішення повідомила міністерка соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс. Зміни вона пояснила житловою кризою, що виникла в країні. Зменшення соціальної допомоги має зробити Ірландію не такою привабливою для біженців.

Отже, з наступного тижня ірландська соцдопомога виглядатиме наступним чином:

  • сума тижневої допомоги — 38,80 євро, за умови, що люди проживають у спеццентрі для біженців;
  • перебування у державному житлі скорочено до 90 днів.

Варто зауважити, що після початку повномасштабного вторгнення Ірландія підтримала Україну. Наші біженці отримували не тільки фінансову допомогу по безробіттю — 220 євро, а й державне житло.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на нещодавньому виступі зауважив, що допомога українцям, які втекли від війни, має скоротитись.

"Ми не можемо вічно мати ситуацію, коли люди, які приїхали до Ірландії з України, отримують житло від держави, а також отримують повне соціальне забезпечення від держави", — заявив він.

Проте, за його словами, українським біженцям, які самостійно знаходять житло, не варто хвилюватися. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко вважає, що рішення про повернення українських біженців з-за кордону має бути в зоні відповідальності наших іноземних партнерів. Вони, до прикладу, можуть скасувати або продовжити виплачувати певні пільги тим, хто вирішить повернутися додому. 

Ми також писали про те, що у Нідерландах українських біженців, які офіційно працевлаштовані, хочуть зобов'язати щомісячно платити по 350 євро. Ці кошти підуть на комунальні послуги та харчування. 

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