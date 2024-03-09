Помощи станет меньше — что ждет украинцев в Ирландии

Митинг в поддержку Украины в Ирландии Фото: Niall Carson/PA

Правительство Ирландии объявило об уменьшении помощи для украинских беженцев. Изменения относятся не только к денежным выплатам, но и к условиям проживания для тех, кто пользуется государственным жильем. Это решение может повлиять на тысячи людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации из-за войны в Украине.

Об этом сообщает extra.ie.

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Начиная со следующей недели соцвыплаты украинским беженцам значительно снизятся. Речь идет о гражданах, проживающих в государственном жилье.

Об этом решении сообщила министер социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис. Изменения она объяснила возникшим в стране жилищным кризисом. Уменьшение социальной помощи должно сделать Ирландию не столь привлекательной для беженцев.

Итак, со следующей недели ирландская соцпомощь будет выглядеть следующим образом:

сумма недельной помощи — 38,80 евро при условии, что люди проживают в спеццентре для беженцев;

пребывание в государственном жилище сокращено до 90 дней.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения Ирландия поддержала Украину. Наши беженцы получали не только финансовую помощь по безработице — 220 евро, но и государственное жилье.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на недавнем выступлении отметил, что помощь сбежавшим от войны украинцам должна сократиться.

"Мы не можем вечно иметь ситуацию, когда люди, приехавшие в Ирландию из Украины, получают жилье от государства, а также получают полное социальное обеспечение от государства", — заявил он.

Однако, по его словам, украинским беженцам, самостоятельно находящим жилье, не стоит волноваться.

Что еще нужно знать

Напомним, политолог Владимир Фесенко считает, что решение о возвращении украинских беженцев из-за границы должно быть в зоне ответственности наших иностранных партнеров. Они, например, могут отменить или продолжить выплачивать определенные льготы тем, кто решит вернуться домой.

Мы также писали о том, что в Нидерландах официально трудоустроенные украинские беженцы хотят обязать ежемесячно платить по 350 евро. Эти средства будут направлены на коммунальные услуги и питание.