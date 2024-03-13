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Блокада на польському кордоні — скільки грошей втрачають українські компанії

13 березня 2024 17:56
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Збитки від блокади на польському кордоні сягають 24,8 млн євро
Черга з вантажівок. Фото: Gettyimages
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українсько-польському кордоні вже понад чотири місяці тривають страйки, які серйозно ускладнюють пересування вантажного транспорту через пункти пропуску. Дії протестуючих, створюють додаткові перешкоди для українського бізнесу. 98% українських компаній зіштовхнулися зі збільшенням транспортних витрат через блокаду кордону.

Про це свідчать результати опитування українських копаній, проведеного у лютому-березні цього року, які опублікувала Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

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Яких збитків зазнають українські компанії від блокади кордону

Згідно з опитуванням 36 компаній-членів ЄБА, загальні збитки, завдані з початку протестів на польсько-українському кордоні, оцінюються як мінімум у 24,8 мільйона євро. Це в середньому близько 700 тис. євро на одну компанію.

Загалом, 67% керівників компаній, які перебувають в асоціації, зазначили, що їхній бізнес постраждав від наслідків протестів на українсько-польських пунктах пропуску. Блокада значно вплинула на вартість логістики: 98% опитаних компаній збільшили транспортні витрати.

При цьому 23% опитаних відзначили зростання логістичних витрат до 50%; 32% — на 50-75%; 25% — на 75-100%, а 16% опитуваних відповіли, що їх витрати на логістику зросли більш ніж на 100%.

Більше половини компаній, які взяли участь в опитуванні, втратили замовлення через блокаду кордону. У середньому вони відчули знизиження обсягу замовлень на 25%. Крім того, блокада негативно позначилася на планах щодо розширення чи розвитку бізнесу половини опитаних.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі затримали та депортували двох журналістів видання Rajon.in.ua, які фіксували факти торгівлі між Польщею та Росією. Після конфіскації їхньої техніки їх депортували з країни. 

Як відомо, що польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Наразі повністю заблоковано пункти пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

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