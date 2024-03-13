Ущерб от блокады на польской границе достигает 24,8 млн евро

Очередь из грузовиков. Фото: Gettyimages

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинско-польской границе уже более четырех месяцев продолжаются забастовки, серьезно усложняющие передвижение грузового транспорта через пункты пропуска. Действия протестующих создают дополнительные препятствия для украинского бизнеса. 98% украинских компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских копаний, проведенного в феврале-марте этого года и опубликованных Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

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Согласно опросу 36 компаний-членов ЕБА, общий ущерб, нанесенный с начала протестов на польско-украинской границе, оценивается как минимум в 24,8 миллиона евро. Это в среднем около 700 тысяч евро на одну компанию.

В общей сложности 67% руководителей компаний, которые находятся в ассоциации, отметили, что их бизнес пострадал от последствий протестов на украинско-польских пунктах пропуска. Блокада оказала значительное влияние на стоимость логистики: 98% опрошенных компаний увеличили транспортные расходы.

При этом 23% опрошенных отметили рост логистических издержек до 50%; 32% — на 50-75%; 25% — на 75-100%, а 16% опрашиваемых ответили, что их расходы на логистику выросли более чем на 100%.

Более половины принявших участие в опросе компаний потеряли заказы из-за блокады границы. В среднем они ощутили снижение количества заказов на 25%. Кроме того, блокада отрицательно сказалась на планах по расширению или развитию бизнеса половины опрошенных.

Напомним, мы писали, что в Польше задержали и депортировали двух журналистов издания Rajon.in.ua, фиксировавших факты торговли между Польшей и Россией. После конфискации их техники их депортировали из страны.

Как известно, польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. В настоящее время полностью заблокированы пункты пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".