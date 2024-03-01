Тариф на електрику — у Міненерго оголосили, що буде з цінами

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві енергетики стверджують, що не обговорюють підвищення тарифу на електричну енергію. Там вкотре наголосили, що будь-які повідомлення про можливі розрахунки потенційних нових цін не відповідають дійсності.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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У відомстві наголошують, що зараз не відбувається жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення цін на електроенергію. Усі заяви щодо підвищення тарифів спрямовані на вплив на суспільні настрої.

Нині всі зусилля енергетиків, діяльність яких координує Міненерго, зосереджені на успішному завершенні опалювального сезону і початку не менш ретельної підготовки до наступного.

Також там наголосили, що попри негативні прогнози Україні вдалося пройти зиму без масштабних відключень електроенергії.

"Незважаючи на всі спроби ворога та заяви псевдоекспертів, цю зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Негативні сценарії, розповсюджувані різними джерелами, не справдилися. Про що неодноразово офіційно наголошували і в Міністерстві енергетики України. Звертаємося до громадськості та представників ЗМІ: довіряйте виключно офіційним джерелам інформації", — додали у Міненерго.

Заяви про перегляд тарифів на електрику

Наприкінці минулого року голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що планують почати переглядати тарифи з 2024 року.

Також наприкінці січня нардеп, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВРУ Сергій Нагорняк повідомив, що тариф на електрику може зрости вдвічі (до 6 грн/кВт-год).

Низка експертів також припускала, що слід очікувати підвищення тарифів до не більше 4 грн/кВт-год.

Проте у Міненерго щоразу спростовували відповідні заяви, наголошуючи, що до кінця опалювального сезону тарифи залишаться незмінні і розрахунками щодо можливого підвищення не займаються.

Зараз тариф на електричну енергію для населення дорівнює 2,64 грн/кВт-год. Кабінет міністрів затвердив такий рівень з 1 червня 2023 року. До цього діяли такі тарифи:

1,44 грн/кВт-год з ПДВ — за умови місячного споживання 250 кВт-год;

1,68 грн/кВт-год з ПДВ — за умови більшого обсягу споживання, аніж 250 кВт-год.

Як відомо, опалювальний сезон зазвичай триває близько шести місяців і закінчується, як правило, в середині квітня.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

Ми також писали про те, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.