Тариф на электричество — в Минэнерго объявили, что будет с ценами

Изменятся ли цены на электричество — в Минэнерго сделали важное заявление
В Министерстве энергетики утверждают, что не обсуждают повышение тарифа на электрическую энергию. Там в очередной раз подчеркнули, что любые сообщения о возможных расчетах потенциальных новых цен не соответствуют действительности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Ситуация в сфере энергетики
В ведомстве подчеркивают, что сейчас не происходит никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения цен на электроэнергию. Все заявления о повышении тарифов направлены на влияние на общественные настроения.
В настоящее время все усилия энергетиков, деятельность которых координирует Минэнерго, сосредоточены на успешном завершении отопительного сезона и начале не менее тщательной подготовки к следующему.
Также там подчеркнули, что, несмотря на негативные прогнозы, Украине удалось пройти зиму без масштабных отключений электроэнергии.
"Несмотря на все попытки врага и заявления псевдоэкспертов, эту зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Отрицательные сценарии, распространяемые разными источниками, не оправдались. О чем неоднократно официально отмечали и в Министерстве энергетики Украины. Обращаемся к общественности и представителям СМИ: доверяйте исключительно официальным источникам информации", — добавили в Минэнерго.
Заявления о пересмотре тарифов на электричество
В конце прошлого года глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что планируют начать пересматривать тарифы с 2024 года.
Также в конце января нардеп, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ Сергей Нагорняк сообщил, что тариф на электричество может вырасти вдвое (до 6 грн/кВт-ч).
Ряд экспертов также предполагали, что следует ожидать повышения тарифов до не более 4 грн/кВт-ч.
Однако в Минэнерго каждый раз опровергали соответствующие заявления, отмечая, что до конца отопительного сезона тарифы останутся неизменными и расчетами по возможному повышению цен не занимаются.
Сейчас тариф на электрическую энергию для населения равен 2,64 грн/кВт-час. Кабинет Министров утвердил такой уровень с 1 июня 2023 года. До этого действовали следующие тарифы:
- 1,44 грн/кВт-ч по НДС — при условии месячного потребления 250 кВт-ч;
- 1,68 грн/кВт-час по НДС — при условии большего объема потребления, чем 250 кВт-ч.
Как известно, отопительный сезон обычно длится около шести месяцев и заканчивается, как правило, в середине апреля.
Что еще нужно знать
Напомним, Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.
Мы также писали о том, что с января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.
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