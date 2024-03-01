Тариф на электричество — в Минэнерго объявили, что будет с ценами

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики утверждают, что не обсуждают повышение тарифа на электрическую энергию. Там в очередной раз подчеркнули, что любые сообщения о возможных расчетах потенциальных новых цен не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Читайте также:

Ситуация в сфере энергетики

В ведомстве подчеркивают, что сейчас не происходит никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения цен на электроэнергию. Все заявления о повышении тарифов направлены на влияние на общественные настроения.

В настоящее время все усилия энергетиков, деятельность которых координирует Минэнерго, сосредоточены на успешном завершении отопительного сезона и начале не менее тщательной подготовки к следующему.

Также там подчеркнули, что, несмотря на негативные прогнозы, Украине удалось пройти зиму без масштабных отключений электроэнергии.

"Несмотря на все попытки врага и заявления псевдоэкспертов, эту зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Отрицательные сценарии, распространяемые разными источниками, не оправдались. О чем неоднократно официально отмечали и в Министерстве энергетики Украины. Обращаемся к общественности и представителям СМИ: доверяйте исключительно официальным источникам информации", — добавили в Минэнерго.

Заявления о пересмотре тарифов на электричество

В конце прошлого года глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что планируют начать пересматривать тарифы с 2024 года.

Также в конце января нардеп, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ Сергей Нагорняк сообщил, что тариф на электричество может вырасти вдвое (до 6 грн/кВт-ч).

Ряд экспертов также предполагали, что следует ожидать повышения тарифов до не более 4 грн/кВт-ч.

Однако в Минэнерго каждый раз опровергали соответствующие заявления, отмечая, что до конца отопительного сезона тарифы останутся неизменными и расчетами по возможному повышению цен не занимаются.

Сейчас тариф на электрическую энергию для населения равен 2,64 грн/кВт-час. Кабинет Министров утвердил такой уровень с 1 июня 2023 года. До этого действовали следующие тарифы:

1,44 грн/кВт-ч по НДС — при условии месячного потребления 250 кВт-ч;

1,68 грн/кВт-час по НДС — при условии большего объема потребления, чем 250 кВт-ч.

Как известно, отопительный сезон обычно длится около шести месяцев и заканчивается, как правило, в середине апреля.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

Мы также писали о том, что с января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.