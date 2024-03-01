Допомога ВПО з 1 березня — українці масово втратили виплати

Порожній гаманець. Фото: Unsplush

З 1 березня в Україні зміниться порядок виплат державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тільки окремі категорії матимуть право на виплати у розмірі 2-3 тисяч гривень.

Про це повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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Що зміниться для переселенців з 1 березня

Як відомо, через війну, яку розпочала Росія, багато українців залишили свої домівки та стали офіційними переселенцями. Держава упродовж двох років надавала щомісячні грошові виплати для таких громадян. Однак у 2024 році державний бюджет ухвалено з величезним дефіцитом, тому соціальну підтримку громадян уріжуть, залишивши лише для уразливих категорій. Міністр зазначила, що з 1 березня допомогу на проживання для ВПО будуть встановлювати, з огляду на фактичні потреби сімей у допомозі.

"Сьогодні кожен має приєднатися до економічного розвитку нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони повинні працювати, щоби генерувати дохід, давати нам можливість забезпечувати нашу оборону і зокрема підтримку соціально незахищених верств", — наголосила Жолнович.

Голова Мінсоцполітики зауважила, що уряд буде ретельно аналізувати ступінь інтегрованості внутрішніх переселенців в економічний розвиток країни.

"Тобто, людина має інтегруватися, соціалізуватися та шукати собі роботу", — повідомила міністр.

Зокрема, починаючи з 1 березня, якщо один з членів родини внутрішньо переміщених осіб доглядає за дітьми, то інший мусить влаштуватись на роботу або ж бути зареєстрованим у Державній службі зайнятості.

Також виплати скасують для осіб, у яких дохід на кожного члена домогосподарства перевищує 9,4 тис. грн.

"Усе залежить від того, наскільки люди не будуть приховувати себе від держави та чесно заявлять, що вони є, вони перемістилися і зареєструються в пошуках роботи", — уточнила очільниця відомства.

Автоматично будуть продовжені виплати ще на пів року для:

пенсіонерів, у яких розмір пенсії не перевищує 9,4 тис. грн;

осіб з інвалідністю першої або другої групи, дітей з інвалідністю молодше 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів та прийомних батьків.

Решта переселенців можуть звернутися для продовження виплат, якщо:

працюють, однак дохід менший за 9,4 тис. грн;

шукають роботу та зареєстровані у Держслужбі зайнятості, як безробітні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, останнім часом в ЗМІ з'явилися розмови про можливі затримки у нарахуванні соціальних виплат через зволікання з допомогою з боку міжнародних партнерів. Представники Верховної Ради та Міністерства фінансів спростували такі твердження, проте висловили надію на швидке отримання обіцяної допомоги.

Також ми писали, що захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі 10 тис. гривень.