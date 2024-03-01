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Госпомощь с 1 марта — украинцам массово отменят выплаты

1 марта 2024 09:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь ВПЛ с 1 марта — украинцы массово потеряли выплаты
Пустой кошелек. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 марта в Украине изменится порядок выплат государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только отдельные категории будут иметь право на выплаты в размере 2-3 тысячи гривен.

Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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Что изменится для переселенцев с 1 марта

Как известно, из-за войны, которую начала Россия, многие украинцы покинули свои дома и стали официальными переселенцами. Государство в течение двух лет предоставляло ежемесячные денежные выплаты таким гражданам. Однако в 2024 году государственный бюджет был принят с огромным дефицитом, поэтому социальную поддержку граждан урежут, оставив лишь для уязвимых категорий. Министр отметила, что с 1 марта помощь на проживание для ВПЛ будут устанавливать, учитывая фактические нужды семей в помощи.

"Сегодня каждый должен присоединиться к экономическому развитию нашего государства. То есть, если люди не воюют, они должны работать, чтобы генерировать доход, давать нам возможность обеспечивать нашу оборону и, в частности, поддержку социально незащищенных слоев", — подчеркнула Жолнович.

Глава Минсоцполитики отметила, что правительство будет тщательно анализировать степень интегрированности внутренних переселенцев в экономическое развитие страны.

"То есть человек должен интегрироваться, социализироваться и искать себе работу", — сообщила министр.

В частности, начиная с 1 марта, если один из членов семьи внутренне перемещенных лиц ухаживает за детьми, то другой должен устроиться на работу или быть зарегистрированным в Государственной службе занятости.

Также выплаты будут отменены для лиц, у которых доход на каждого члена домохозяйств превышает 9,4 тыс. грн.

"Все зависит от того, насколько люди не будут скрывать себя от государства и честно заявят, что они есть, они переместились и зарегистрируются в поисках работы", — уточнила глава ведомства.

Автоматически будут продлены выплаты еще на полгода для:

  • пенсионеров, у которых размер пенсии не превышает 9,4 тыс. грн;
  • лиц с инвалидностью первой или второй группы, детей с инвалидностью младше 18 лет, тяжелобольных детей;
  • детей-сирот, лишенных родительской опеки, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Остальные переселенцы могут обратиться для продления выплат, если:

  • работают, однако доход меньше 9,4 тыс. грн;
  • ищут работу и зарегистрированы в Госслужбе занятости как безработные.

Что еще стоит знать

Напомним, в последнее время в СМИ появились разговоры о возможных задержках в начислении социальных выплат из-за промедления с помощью со стороны международных партнеров. Представители Верховной Рады и Министерства финансов опровергли такие утверждения, однако выразили надежду на скорейшее получение обещанной помощи.

Также мы писали, что защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. гривен.

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