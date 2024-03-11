Дія стане електронним гаманцем для українців у Євросоюзі

Мобільний застосунок "Дія". Фото: thedigital.gov.ua

У Європейському парламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Запуск цифрових гаманців у ЄС

За словами Федорова, країни-учасники консорціуму POTENTIAL зобов'язані протягом двох років продемонструвати свої національні гаманці ЄС. Очікується, що тестування прототипів завершиться до кінця березня 2025 року.

Україна стала єдиною державою у складі консорціуму без членства в Євросоюзі, які активно беруть участь у формуванні електронної ідентифікації.

Команда Міністерства цифрової трансформації долучилась до пілотного проєкту Євросоюзу, де протестують транскордонну взаємодію "Дії".

Як пояснив міністр, "Дія" є українським цифровим гаманцем, тому коли в Європейському союзі запустять пілот е-гаманця, громадяни зможуть там використовувати "Дію", натомість європейські громадяни — свої цифрові гаманці на території України.

Електронні гаманці дають можливість дистанційно відкривати банківські рахунки, мати "під рукою" водійські е-посвідчення, користуватися цифровим підписом і отримувати медичні е-рецепти.

"Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання — досягти визнання у ЄС", — повідомив Федоров.

Цифрова гривня в Україні

В Україні до кінця поточного року запустять пілотний проєкт із використання цифрової гривні. Взяти участь у ньому зможуть всі охочі. У його рамках банківські та небанківські фінустанови будуть агентами Нацбанку.

Вони розповсюджуватимуть гроші, обмінюватимуть і надаватимуть можливість користувачам розпоряджатись ними у своїх мобільних застосунках. За планами, НБУ запустить пілотний проєкт у другій половині цього року. Тривалість його становитиме близько пів року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НБУ під час онлайн-конференції "Цифрові платежі та валюти", організованої міжнародною програмою BCC, презентували способи використання української електронної валюти — е-гривні.

Раніше ми писали, що громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.