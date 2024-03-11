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Для українців за кордоном "Дія" стане електронним гаманцем — деталі

11 березня 2024 14:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Дія стане електронним гаманцем для українців у Євросоюзі
Мобільний застосунок "Дія". Фото: thedigital.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Європейському парламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Запуск цифрових гаманців у ЄС

За словами Федорова, країни-учасники консорціуму POTENTIAL зобов'язані протягом двох років продемонструвати свої національні гаманці ЄС. Очікується, що тестування прототипів завершиться до кінця березня 2025 року.

Україна стала єдиною державою у складі консорціуму без членства в Євросоюзі, які активно беруть участь у формуванні електронної ідентифікації.

Команда Міністерства цифрової трансформації долучилась до пілотного проєкту Євросоюзу, де протестують транскордонну взаємодію "Дії".

Як пояснив міністр, "Дія" є українським цифровим гаманцем, тому коли в Європейському союзі запустять пілот е-гаманця, громадяни зможуть там використовувати "Дію", натомість європейські громадяни — свої цифрові гаманці на території України.

Електронні гаманці дають можливість дистанційно відкривати банківські рахунки, мати "під рукою" водійські е-посвідчення, користуватися цифровим підписом і отримувати медичні е-рецепти.

"Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання — досягти визнання у ЄС", — повідомив Федоров.

Цифрова гривня в Україні

В Україні до кінця поточного року запустять пілотний проєкт із використання цифрової гривні. Взяти участь у ньому зможуть всі охочі. У його рамках банківські та небанківські фінустанови будуть агентами Нацбанку.

Вони розповсюджуватимуть гроші, обмінюватимуть і надаватимуть можливість користувачам розпоряджатись ними у своїх мобільних застосунках. За планами, НБУ запустить пілотний проєкт у другій половині цього року. Тривалість його становитиме близько пів року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НБУ під час онлайн-конференції "Цифрові платежі та валюти", організованої міжнародною програмою BCC, презентували способи використання української електронної валюти — е-гривні.

Раніше ми писали, що громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

Європейський союз
Дія
онлайн-послуги
е-гривня
електронний гаманець

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