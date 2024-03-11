Дія станет электронным кошельком для украинцев в Евросоюзе

Мобильное приложение "Дія". Фото: thedigital.gov.ua

В Европейском парламенте поддержали создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Украина присоединится к формированию будущей е-идентификации в ЕС.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Запуск цифровых кошельков в ЕС

По словам Федорова, страны-участники консорциума POTENTIAL обязаны в течение двух лет продемонстрировать свои национальные кошельки ЕС. Ожидается, что тестирование прототипов завершится к концу марта 2025 года.

Украина стала единственным государством в составе консорциума без членства в Евросоюзе, активно участвующих в формировании электронной идентификации.

Команда Министерства цифровой трансформации присоединилась к пилотному проекту Евросоюза, где протестуют трансграничное взаимодействие "Дія".

Как пояснил министр, "Дія" является украинским цифровым кошельком, поэтому когда в Европейском союзе запустят пилот е-кошелька, граждане смогут там использовать "Дію", а европейские граждане — свои цифровые кошельки на территории Украины.

Электронные кошельки дают возможность дистанционно открывать банковские счета, иметь "под рукой" водительские е-удостоверения, пользоваться цифровой подписью и получать медицинские е-рецепты.

"Дія реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача — достичь признания в ЕС", — сообщил Федоров.

Цифровая гривна в Украине

В Украине до конца текущего года будет запущен пилотный проект по использованию цифровой гривны. Поучаствовать в нем смогут все желающие. В его рамках банковские и небанковские финучреждения будут агентами Нацбанка.

Они будут распространять деньги, обменивать и предоставлять возможность пользователям распоряжаться ими в своих мобильных приложениях. По планам, НБУ запустит пилотный проект во второй половине этого года. Продолжительность его составит около полугода.

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ во время онлайн-конференции "Цифровые платежи и валюты", организованной международной программой BCC, презентовали способы использования украинской электронной валюты — е-гривны.

Ранее мы писали, что граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о заграничных доходах. Представить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.