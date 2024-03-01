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Долар подорожчав перед вихідними — як змінився курс

1 березня 2024 21:45
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 2 березня — на ринку чергові коливання
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банках та обмінниках перед вихідними після зниження раптово зріс. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс американської валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ та порталах з моніторингу ситуації на ринку.

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Згідно з інформацією Нацбанку, на наступний банківський день затверджені такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 38,15 грн (+0,11);
  • євро — 41,26 грн (+0,06);
  • злотий — 9,55 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За даними моніторингового порталу Kurs, американська валюта почала дещо дорожчати перед майбутнім вікендом на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,02 грн (+0,01), у продажу — 38,55 грн (+0,01). Євровалюту купують за 41,11 грн (-0,08), продають — за 41,92 грн (-0,02).

У держфінустанові "ПриватБанк" курс долара у купівлі підвищився до 37,95 грн (+0,10), у продажу — до 38,55 грн (+0,10). Райффайзенбанк опустив курс, коштує 37,85 грн (-0,05) у купівлі, 38,44 грн (-0,03) — у продажу. У держфінустанові Ощадбанк долар у купівлі коштує 38,15 грн (+0,15), у продажу — 38,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчать дані сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта теж підскочила у ціні перед вихідними. Долар купують за 38,50 грн (+0,10), продають за 38,60 грн (+0,11). Євро коштує у купівлі — 41,75 грн (+0,05), у продажу — 41,95 грн (+0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України до кінця 2024 року проведе відкрите тестування е-гривні. Це буде другий експеримент із використання цифрової валюти нашої країни. У ньому можуть взяти участь всі охочі.

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