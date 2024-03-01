Курс валют на 2 марта — на рынке очередные колебания

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новоини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках и обменниках перед выходными после снижения внезапно вырос. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил официальный курс американской валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ и порталах мониторинга ситуации на рынке.

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Согласно информации Нацбанка, на следующий банковский день утверждены такие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,15 грн (+0,11);

евро — 41,26 грн (+0,06);

злотый — 9,55 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По данным мониторингового портала Kurs, американская валюта начала несколько дорожать перед предстоящим уикендом на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,02 грн (+0,01), в продаже — 38,55 грн (+0,01). Евровалюту покупают за 41,11 грн (-0,08), продают — за 41,92 грн (-0,02).

В госфинучреждении "ПриватБанк" курс доллара в покупке повысился до 37,95 грн (+0,10), в продаже — до 38,55 грн (+0,10). Райффайзенбанк опустил курс, стоит 37,85 грн (-0,05) в покупке, 38,44 грн (-0,03) — в продаже. В госфинучреждении Ощадбанк доллар в покупке стоит 38,15 грн (+0,15), в продаже — 38,70 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствуют данные сайта Minfin, в обменных пунктах валюта тоже подскочила в цене перед выходными. Доллар покупают по 38,50 грн (+0,10), продают по 38,60 грн (+0,11). Евро стоит в покупке — 41,75 грн (+0,05), в продаже — 41,95 грн (+0,10).

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Напомним, Национальный банк Украины до конца 2024 года проведет открытое тестирование е-гривны. Это будет второй эксперимент по использованию цифровой валюты нашей страны. В нем могут принять участие все желающие.