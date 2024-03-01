Курс валют на 2 марта — на рынке очередные колебания

Доллар подорожал перед выходными — как изменился курс
Курс доллара в украинских банках и обменниках перед выходными после снижения внезапно вырос. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил официальный курс американской валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ и порталах мониторинга ситуации на рынке.
Курс доллара, евро и злотого
Согласно информации Нацбанка, на следующий банковский день утверждены такие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 38,15 грн (+0,11);
- евро — 41,26 грн (+0,06);
- злотый — 9,55 грн (+0,01).
Курс валют в банках
По данным мониторингового портала Kurs, американская валюта начала несколько дорожать перед предстоящим уикендом на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,02 грн (+0,01), в продаже — 38,55 грн (+0,01). Евровалюту покупают за 41,11 грн (-0,08), продают — за 41,92 грн (-0,02).
В госфинучреждении "ПриватБанк" курс доллара в покупке повысился до 37,95 грн (+0,10), в продаже — до 38,55 грн (+0,10). Райффайзенбанк опустил курс, стоит 37,85 грн (-0,05) в покупке, 38,44 грн (-0,03) — в продаже. В госфинучреждении Ощадбанк доллар в покупке стоит 38,15 грн (+0,15), в продаже — 38,70 грн (+0,10).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как свидетельствуют данные сайта Minfin, в обменных пунктах валюта тоже подскочила в цене перед выходными. Доллар покупают по 38,50 грн (+0,10), продают по 38,60 грн (+0,11). Евро стоит в покупке — 41,75 грн (+0,05), в продаже — 41,95 грн (+0,10).
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Напомним, Национальный банк Украины до конца 2024 года проведет открытое тестирование е-гривны. Это будет второй эксперимент по использованию цифровой валюты нашей страны. В нем могут принять участие все желающие.
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