Гранти на бізнес в Україні — хто може отримати 10 тис. євро

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У рамках програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, мікро-, малі та середні підприємства України можуть отримати 100 грантів до 10 тисяч євро кожен. Це вже друга хвиля такої підтримки українського бізнесу з початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Хто та як може отримати грантову допомогу

У повідомленні сказано, що міжнародні партнери виділили на програму один мільйон євро. Цю суму розподілять між сотнею підприємців, які отримають по 10 тисяч євро.

Взяти участь конкурсі може бізнес, діяльність якого зосереджена:

на перероблюванні (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість),

на креативній індустрії,

на логістиці та транспорту,

в інших секторах з потенціалом експорту чи створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Подати заявку на отримання гранту можна до 24 березня 2024 року за посиланням.

Кому відмовлять у фінансуванні

В рамках проєкту фінансування не надається бізнесам, які пов’язані з виробництвом:

зброї;

військової амуніції;

продукції подвійного призначення;

продуктів нафтопереробки;

алкогольних напоїв (переважно шляхом бродіння), пиво та вино; дистильованих алкогольних напоїв;

тютюнових виробів;

фармацевтичної продукції.

Також у гранті відмовлять бізнесу, який пов'язаний з азартними іграми, сільським господарством (фермерські господарства) та IT.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму для підтримки розвитку українського бізнесу. У рамках програми можна отримати близько 30 грантів обсягом від 150 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. Загальний обсяг фінансування — 10 мільйонів доларів.

Ми також повідомляли про те, що в Україні діє грантова програма "Власна справа". У рамках програми українські підприємці можуть отримати на бізнес до 250 тис. гривень, а ветерани — до 1 млн гривень.