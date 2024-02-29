Гранты на бизнес в Украине — кто может получить 10 тыс. евро

Финансовая помощь предпринимателям — как получить грант в 10 тыс. евро
В рамках программы EU4Business при финансировании Европейского Союза и правительства Германии микро-, малые и средние предприятия Украины могут получить 100 грантов до 10 тысяч евро каждый. Это уже вторая волна такой поддержки украинского бизнеса с начала 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Кто и как может получить грантовую помощь
В сообщении говорится, что международные партнеры выделили на программу один миллион евро. Эту сумму распределят между сотней предпринимателей, которые получат по 10 тысяч евро.
Принять участие в конкурсе может бизнес, деятельность которого сосредоточена:
- на переработке (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность),
- на креативной индустрии,
- на логистике и транспорте,
- других секторах с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).
Подать заявку на получение гранта можно до 24 марта 2024 года по ссылке.
Кому откажут в финансировании
В рамках проекта финансирование не предоставляется бизнесам, связанным с производством:
- оружия;
- военной амуниции;
- продукции двойного назначения;
- продуктов нефтепереработки;
- алкогольных напитков (преимущественно путем брожения), пиво и вино; дистиллированных алкогольных напитков;
- табачных изделий;
- фармацевтической продукции.
Также в гранте откажут бизнесу, связанному с азартными играми, сельским хозяйством (фермерские хозяйства) и IT.
Что еще нужно знать
Напомним, что программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинского бизнеса. В рамках программы можно получить около 30 грантов в объеме от 150 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Общий объем финансирования — 10 миллионов долларов.
Мы также сообщали о том, что в Украине действует грантовая программа "Власна справа". В рамках программы украинские предприниматели могут получить на бизнес до 250 тыс. гривен, а ветераны — до 1 млн гривен.
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