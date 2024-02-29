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Финансовая помощь предпринимателям — как получить грант в 10 тыс. евро

29 февраля 2024 12:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Гранты на бизнес в Украине — кто может получить 10 тыс. евро
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В рамках программы EU4Business при финансировании Европейского Союза и правительства Германии микро-, малые и средние предприятия Украины могут получить 100 грантов до 10 тысяч евро каждый. Это уже вторая волна такой поддержки украинского бизнеса с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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В сообщении говорится, что международные партнеры выделили на программу один миллион евро. Эту сумму распределят между сотней предпринимателей, которые получат по 10 тысяч евро.

Принять участие в конкурсе может бизнес, деятельность которого сосредоточена:

  • на переработке (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность),
  • на креативной индустрии,
  • на логистике и транспорте,
  • других секторах с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).

Подать заявку на получение гранта можно до 24 марта 2024 года по ссылке.

Кому откажут в финансировании

В рамках проекта финансирование не предоставляется бизнесам, связанным с производством:

  • оружия;
  • военной амуниции;
  • продукции двойного назначения;
  • продуктов нефтепереработки;
  • алкогольных напитков (преимущественно путем брожения), пиво и вино; дистиллированных алкогольных напитков;
  • табачных изделий;
  • фармацевтической продукции.

Также в гранте откажут бизнесу, связанному с азартными играми, сельским хозяйством (фермерские хозяйства) и IT.

Что еще нужно знать

Напомним, что программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинского бизнеса. В рамках программы можно получить около 30 грантов в объеме от 150 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Общий объем финансирования — 10 миллионов долларов.

Мы также сообщали о том, что в Украине действует грантовая программа "Власна справа". В рамках программы украинские предприниматели могут получить на бизнес до 250 тыс. гривен, а ветераны — до 1 млн гривен.

Минэкономики
Европейский союз
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