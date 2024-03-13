Nord Stream подав до суду на страховиків у Лондоні через вибухи на трубопроводі у 2022 році

Труби "Північних потоків" Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Компанія Nord Stream вимагає від своїх страховиків понад 400 мільйонів євро (436 мільйонів доларів). Nord Stream звернулася до Високого суду Лондона через вибухи, що сталися у 2022 році та спричинили пошкодження трубопроводів, призначених для транспортування російського газу до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

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Відповідачами в позові, поданому до Високого суду Лондона у лютому, Nord Stream AG назвав страхові компанії Lloyd's і Arch Insurance. Попри те що Nord Stream AG є швейцарською компанією, контрольний пакет її акцій (51%) належить російському "Газпрому"

Компанія підтвердила наявність суперечки між нею та страховиками, але ніяких подробиць не надала.

"Ми хотіли б уточнити, що ми не можемо надати докладні коментарі до судового процесу", — повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Nord Stream.

Згідно з судовими документами, поточна попередня оцінка витрат Nord Stream на осушення та стабілізацію трубопроводу, повний ремонт та заміну втрачених запасів газу становить від 1,2 до 1,35 мільярда євро.

Виходячи з позову Nord Stream, один із трубопроводів виглядав "спотвореним і деформованим" у місці пошкодження, проте "гладким і цілим" в інших областях.

У позові згадуються вибухи у вересні 2022 року, які призвели до розриву трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Швеція та Німеччина, які завершили розслідування інцидентів, виявили сліди вибухових речовин, що вказують на можливість умисного підриву. Втім, наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за інциденти на трубопроводах.

Нагадаємо, ми писали, що Турецький нафтовий термінал Dörtyol, керований компанією Global Terminal Services (GTS), більше не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Раніше ми розповідали, що Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на імпорт російського та білоруського продовольства. "За" проголосував 441 депутат, утрималися двоє.