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"Газпром" хочет сотни миллионов компенсации за подрыв "Северных потоков" — с кем будет судиться

13 марта 2024 12:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Nord Stream подал в суд на страховщиков в Лондоне из-за взрывов на трубопроводе в 2022 году
Трубы "Северных потоков" Фото: washingtonpost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Компания Nord Stream требует от своих страховщиков более 400 миллионов евро (436 миллионов долларов). Nord Stream обратилась в Высокий суд Лондона из-за взрывов, произошедших в 2022 году и повлекших повреждение трубопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа в Германию.

Об этом сообщает Reuters.

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Ответчиками в иске, поданном в Высокий суд Лондона в феврале, Nord Stream AG назвала страховые компании Lloyd's и Arch Insurance. Несмотря на то, что Nord Stream AG является швейцарской компанией, контрольный пакет ее акций (51%) принадлежит российскому "Газпрому"

Компания подтвердила наличие спора между ней и страховщиками, но никаких подробностей не предоставила.

"Мы хотели бы уточнить, что мы не можем предоставить подробные комментарии к судебному процессу", — сообщили в отделе связей с общественностью Nord Stream.

Согласно судебным документам, текущая предварительная оценка расходов Nord Stream на осушение и стабилизацию трубопровода, полный ремонт и замену утраченных запасов газа составляет от 1,2 до 1,35 миллиарда евро.

Исходя из иска Nord Stream, один из трубопроводов выглядел "поврежденным и деформированным" в месте повреждения, однако "гладким и целым" в других областях.

В иске упоминаются взрывы в сентябре 2022 года, которые привели к разрыву трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Швеция и Германия, которые завершили расследование инцидентов, обнаружили следы взрывчатых веществ, указывающих на возможность умышленного подрыва. Впрочем, никто не взял на себя ответственность за инциденты на трубопроводах.

Напомним, мы писали, что Турецкий нефтяной терминал Dörtyol, управляемый компанией Global Terminal Services (GTS), больше не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне ужесточения санкций со стороны США.

Ранее мы говорили, что Сейм Польши принял постановление о санкциях на импорт российского и белорусского продовольствия. "За" проголосовал 441 депутат, воздержались двое.

Северный поток – 2
суд
Газпром
взрыв
газ
компенсация
Россия

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