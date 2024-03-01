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Гривня в Україні різко зміцнилась — новий курс в обмінниках та банках

1 березня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 1 березня — долар в Україні різко подешевшав
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку стрімко знизився за добу. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс 1 березня затверджений теж на значно нижчому рівні.

Такі дані оприлюднено на офіційному сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

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Відповідно до інформації НБУ, встановлено наступний рівень офіційних курсів іноземних валют:

  • долар — 38,04 грн (-0,16);
  • євро — 41,20 грн (-0,09);
  • злотий — 9,54 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, валюта активно дешевшає на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,00 грн (-0,08), у продажу — 38,54 грн (-0,07). Євровалюту купують за 41,18 грн (-0,05), продають — за 41,93 грн (-0,07).

У державній фінустанові "ПриватБанк" курс у купівлі опустився до 37,85 грн (-0,20), у продажу — до 38,45 грн (-0,20). Райффайзенбанк теж змінив курс, коштує 37,90 грн (-0,10) у купівлі, 38,47 грн (-0,07) — у продажу. В Ощадбанку у купівлі та продажу коштує 38,00 грн (-0,20) та 38,60 грн (-0,20) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта теж дешевшає. Долар коштує у купівлі 38,40 грн (-0,05), у продажу — 38,49 грн (-0,09). Євро у купівлі — 41,70 грн (-0,10), у продажу — 41,85 97 грн (-0,12).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Нацбанк розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

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