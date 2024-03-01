Курс валют 1 березня — долар в Україні різко подешевшав

Гривня в Україні різко зміцнилась — новий курс в обмінниках та банках
Курс долара на українському готівковому ринку стрімко знизився за добу. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс 1 березня затверджений теж на значно нижчому рівні.
Такі дані оприлюднено на офіційному сайті Нацбанку та моніторингових порталах.
Курс долара, євро та злотого
Відповідно до інформації НБУ, встановлено наступний рівень офіційних курсів іноземних валют:
- долар — 38,04 грн (-0,16);
- євро — 41,20 грн (-0,09);
- злотий — 9,54 грн (-0,07).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, валюта активно дешевшає на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 38,00 грн (-0,08), у продажу — 38,54 грн (-0,07). Євровалюту купують за 41,18 грн (-0,05), продають — за 41,93 грн (-0,07).
У державній фінустанові "ПриватБанк" курс у купівлі опустився до 37,85 грн (-0,20), у продажу — до 38,45 грн (-0,20). Райффайзенбанк теж змінив курс, коштує 37,90 грн (-0,10) у купівлі, 38,47 грн (-0,07) — у продажу. В Ощадбанку у купівлі та продажу коштує 38,00 грн (-0,20) та 38,60 грн (-0,20) відповідно.
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта теж дешевшає. Долар коштує у купівлі 38,40 грн (-0,05), у продажу — 38,49 грн (-0,09). Євро у купівлі — 41,70 грн (-0,10), у продажу — 41,85 97 грн (-0,12).
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Нагадаємо, Нацбанк розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.
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