Курс валют 1 марта – доллар в Украине резко подешевел

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

Курс доллара на украинском наличном рынке стремительно снизился за сутки. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс 1 марта утвержден тоже на более низком уровне.

Такие данные обнародованы на официальном сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

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Согласно информации НБУ, установлен следующий уровень официальных курсов иностранных валют:

доллар — 38,04 грн (-0,16);

евро — 41,20 грн (-0,09);

злотый — 9,54 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, валюта активно дешевеет на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,00 грн (-0,08), в продаже — 38,54 грн (-0,07). Евровалюту покупают за 41,18 грн (-0,05), продают — за 41,93 грн (-0,07).

В государственном финучреждении "ПриватБанк" курс в покупке опустился до 37,85 грн (-0,20), в продаже — до 38,45 грн (-0,20). Райффайзенбанк тоже изменил курс, стоит 37,90 грн (-0,10) в покупке, 38,47 грн (-0,07) — в продаже. В Ощадбанке в покупке и продаже стоит 38,00 грн (-0,20) и 38,60 грн (-0,20) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках валюта тоже дешевеет. Доллар стоит в покупке 38,40 грн (-0,05), в продаже — 38,49 грн (-0,09). Евро в покупке — 41,70 грн (-0,10), в продаже — 41,85 97 грн (-0,12).

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Напомним, Нацбанк разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.