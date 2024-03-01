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Гривна в Украине резко укрепилась — новый курс в обменниках и банках

1 марта 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 1 марта – доллар в Украине резко подешевел
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке стремительно снизился за сутки. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс 1 марта утвержден тоже на более низком уровне.

Такие данные обнародованы на официальном сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

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Согласно информации НБУ, установлен следующий уровень официальных курсов иностранных валют:

  • доллар — 38,04 грн (-0,16);
  • евро — 41,20 грн (-0,09);
  • злотый — 9,54 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, валюта активно дешевеет на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 38,00 грн (-0,08), в продаже — 38,54 грн (-0,07). Евровалюту покупают за 41,18 грн (-0,05), продают — за 41,93 грн (-0,07).

В государственном финучреждении "ПриватБанк" курс в покупке опустился до 37,85 грн (-0,20), в продаже — до 38,45 грн (-0,20). Райффайзенбанк тоже изменил курс, стоит 37,90 грн (-0,10) в покупке, 38,47 грн (-0,07) — в продаже. В Ощадбанке в покупке и продаже стоит 38,00 грн (-0,20) и 38,60 грн (-0,20) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках валюта тоже дешевеет. Доллар стоит в покупке 38,40 грн (-0,05), в продаже — 38,49 грн (-0,09). Евро в покупке — 41,70 грн (-0,10), в продаже — 41,85 97 грн (-0,12).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Нацбанк разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.

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