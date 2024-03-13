Гроші на ЗСУ — як часто донатять українці на потреби військових

Військовий керує дроном. Фото: Facebook/Volodimir Zelenski

Невід'ємною складовою споживацької поведінки українців залишається громадянська позиція. Пожертви у 2023 році стали практично такими ж популярними, як і продукти харчування. За результатами дослідження, 92% українців готові пожертвувати на потреби Збройних Сил України або для допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій, що на два відсоткові пункти більше, ніж у 2022 році.

Про це сказано в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

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За даними дослідження, 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном — із 17% до 38%.

Джерело: Делойт

При цьому абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.

Джерело: Делойт

"Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень", — розповіли автори дослідження.

На другому місці за рівнем довіри великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення – понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.

Джерело: Делойт

"Незважаючи на війну, українці продовжують робити все можливе для підтримки себе, близьких та країни. Українські споживачі стійкі, адаптивні та небайдужі. Вони економлять, обдумано підходять до витрат і регулярно донатять. Невід'ємною частиною споживацької поведінки, як і раніше, залишається активна громадянська позиція: 70% українців продовжують бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора", — підсумовує керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександр Ямпольський.

Джерело: Делойт

Що ще треба знати

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула прозвітував про роботу свого благодійного фонду з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що разом з колективом продовжує працювати для перемоги.

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