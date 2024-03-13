Гроші на ЗСУ — як часто донатять українці на потреби військових

Гроші на ЗСУ — як українці донатили на допомогу військовим у 2023 році
Невід'ємною складовою споживацької поведінки українців залишається громадянська позиція. Пожертви у 2023 році стали практично такими ж популярними, як і продукти харчування. За результатами дослідження, 92% українців готові пожертвувати на потреби Збройних Сил України або для допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій, що на два відсоткові пункти більше, ніж у 2022 році.
Про це сказано в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.
Як донатили українці на другий рік великої війни
За даними дослідження, 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном — із 17% до 38%.
При цьому абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.
"Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень", — розповіли автори дослідження.
На другому місці за рівнем довіри великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення – понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.
"Незважаючи на війну, українці продовжують робити все можливе для підтримки себе, близьких та країни. Українські споживачі стійкі, адаптивні та небайдужі. Вони економлять, обдумано підходять до витрат і регулярно донатять. Невід'ємною частиною споживацької поведінки, як і раніше, залишається активна громадянська позиція: 70% українців продовжують бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора", — підсумовує керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександр Ямпольський.
Що ще треба знати
Нагадаємо, волонтер Сергій Притула прозвітував про роботу свого благодійного фонду з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що разом з колективом продовжує працювати для перемоги.
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