Деньги на ВСУ — как часто донатят украинцы на нужды военных

Военный управляет дроном. Фото: Facebook/Volodimir Zelenski

Неотъемлемой составляющей потребительского поведения украинцев остается гражданская позиция. Пожертвования в 2023 году стали практически такими же популярными, как продукты питания. По результатам исследования, 92% украинцев готовы пожертвовать на нужды Вооруженных сил Украины или для помощи пострадавшим в результате военных действий, что на два процентных пункта больше, чем в 2022 году.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт" в Украине.

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По данным исследования, 33% опрошенных делают это систематически, что на 13 п. п. больше, чем в прошлом году. Более чем в два раза возросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей — с 17% до 38%.

Источник: Делойт

При этом абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, не покинувших рынок страны-агрессора.

Источник: Делойт

"Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма доната составляет 147 гривен", — рассказали авторы исследования.

На втором месте по уровню доверия крупные благотворительные фонды, такие как "Повернись живим", фонд Сергея Притулы, а также собрание Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения — более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 грн.

Источник: Делойт

"Несмотря на войну, украинские продолжают делать все возможное для поддержки себя, близких и страны. Украинские потребители устойчивы, адаптивны и небезразличны. Они экономят, обдуманно подходят к расходам и регулярно донатят. Неотъемлемой частью потребительского поведения по-прежнему остается активная гражданская позиция: 70% украинцев продолжают бойкотировать производителей товаров/продавцов, не покинувших рынок страны-агрессора", — заключает руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский.

Источник: Делойт

Что еще нужно знать

Напомним, волонтер Сергей Притула отчитался о работе своего благотворительного фонда с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что вместе с коллективом продолжает работать для победы.

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