Уряд спростив подачу заяви для призначення грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військових

Військовослужбовиця на Личаківському кладовищі у Львові. Фото: Claire Harbage/NPR

Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У повідомленні сказано, що згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через ЦНАПи.

Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) захисників і захисниць України.

Кому надається ОГД

Одноразова грошова допомога від держави надається:

Особам з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено статус згідно з пп. 11-16 ч. ІІ ст. 7 та видано посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, в якому зазначено один з цих пунктів;

Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, яким встановлено статус згідно з пп. 1-6 ч. І ст.10 та видано посвідчення, в якому зазначено один з цих пунктів.

Хто з членів сім'ї загиблих захисників має право на отримання ОТГ:

Один з подружжя, який не одружився вдруге;

Діти, які не мали та не мають своїх сімей;

Діти, які мають свою сім'ю, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісті;

Батьки;

Утриманці загиблого або особи, яка пропала безвісті, яким у зв'язку з цим виплачують пенсію.

Джерело: Мінветеранів

Розміри одноразової грошової допомоги

Розмір ОГД визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів, встановлених законодавством для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність або в якому загинула особа.

Розміри одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю:

І групи — 400 прожиткових мінімумів;

ІІ групи — 300 прожиткових мінімумів;

ІІІ групи — 250 прожиткових мінімумів.

Розміри ОГД для членів сімей загиблих (померлих, тих, які пропали безвісті) захисників та захисниць України:

750 прожиткових мінімумів.

Куди звертатися за ОГД та які документи потрібні

До заяви членам сімей загиблих захисників потрібно додати копії наступних документів:

посвідчення члена сім'ї загиблого:

свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;

свідоцтво про народження особи - для виплати батькам загиблого;

свідоцтво про шлюб — для виплати чоловикові/дружині;

паспорт заявника або уповноваженної особи;

свідоцтво про народження дитини — для виплати дитині;

ідентифікаційний номер;

рішення суду про опікунство або піклування над дитиною-сиротою;

рішення суду аьо нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого.

Заява для членів сімей загиблих – за посиланням.

Джерело: Мінветеранів

До заяви особам з інвалідністю внаслідок війни потрібно додати копії наступних документів:

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідки медико-соціальної експертної комісії;

паспорт заявника або уповноваженної особи;

ідентифікаційний номер.

Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: Мінветеранів

Заяву та документи можна подати декількома способами:

особисто за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12;

поштою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001;

через ЦНАП.

Джерело: Мінветеранів

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство оборони України пропонує переглянути правила розподілу одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за загибель військового. Відповідний проєкт оприлюднили для обговорення.

Ми також писали про те, що Верховна Рада України розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроект проголосували 274 народні депутати.