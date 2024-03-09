Уряд спростив подачу заяви для призначення грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військових

Грошова допомога у разі загибелі або інвалідності військових — що змінилося і як отримати
Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У повідомленні сказано, що згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через ЦНАПи.
Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) захисників і захисниць України.
Кому надається ОГД
Одноразова грошова допомога від держави надається:
- Особам з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено статус згідно з пп. 11-16 ч. ІІ ст. 7 та видано посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, в якому зазначено один з цих пунктів;
- Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, яким встановлено статус згідно з пп. 1-6 ч. І ст.10 та видано посвідчення, в якому зазначено один з цих пунктів.
Хто з членів сім'ї загиблих захисників має право на отримання ОТГ:
- Один з подружжя, який не одружився вдруге;
- Діти, які не мали та не мають своїх сімей;
- Діти, які мають свою сім'ю, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісті;
- Батьки;
- Утриманці загиблого або особи, яка пропала безвісті, яким у зв'язку з цим виплачують пенсію.
Розміри одноразової грошової допомоги
Розмір ОГД визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів, встановлених законодавством для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність або в якому загинула особа.
Розміри одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю:
- І групи — 400 прожиткових мінімумів;
- ІІ групи — 300 прожиткових мінімумів;
- ІІІ групи — 250 прожиткових мінімумів.
Розміри ОГД для членів сімей загиблих (померлих, тих, які пропали безвісті) захисників та захисниць України:
- 750 прожиткових мінімумів.
Куди звертатися за ОГД та які документи потрібні
До заяви членам сімей загиблих захисників потрібно додати копії наступних документів:
- посвідчення члена сім'ї загиблого:
- свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;
- свідоцтво про народження особи - для виплати батькам загиблого;
- свідоцтво про шлюб — для виплати чоловикові/дружині;
- паспорт заявника або уповноваженної особи;
- свідоцтво про народження дитини — для виплати дитині;
- ідентифікаційний номер;
- рішення суду про опікунство або піклування над дитиною-сиротою;
- рішення суду аьо нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого.
Заява для членів сімей загиблих – за посиланням.
До заяви особам з інвалідністю внаслідок війни потрібно додати копії наступних документів:
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- довідки медико-соціальної експертної комісії;
- паспорт заявника або уповноваженної особи;
- ідентифікаційний номер.
Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням.
Заяву та документи можна подати декількома способами:
- особисто за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12;
- поштою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001;
- через ЦНАП.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Міністерство оборони України пропонує переглянути правила розподілу одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за загибель військового. Відповідний проєкт оприлюднили для обговорення.
Ми також писали про те, що Верховна Рада України розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроект проголосували 274 народні депутати.
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