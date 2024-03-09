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Грошова допомога у разі загибелі або інвалідності військових — що змінилося і як отримати

9 березня 2024 15:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Уряд спростив подачу заяви для призначення грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військових
Військовослужбовиця на Личаківському кладовищі у Львові. Фото: Claire Harbage/NPR
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У повідомленні сказано, що згідно зі змінами до постанови КМУ № 336 тепер подавати заяву до Мінветеранів на призначення ОГД можна через ЦНАПи.

Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) захисників і захисниць України.

Кому надається ОГД

Одноразова грошова допомога від держави надається:

  • Особам з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено статус згідно з пп. 11-16 ч. ІІ ст. 7 та видано посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, в якому зазначено один з цих пунктів;
  • Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, яким встановлено статус згідно з пп. 1-6 ч. І ст.10 та видано посвідчення, в якому зазначено один з цих пунктів.

Хто з членів сім'ї загиблих захисників має право на отримання ОТГ:

  • Один з подружжя, який не одружився вдруге;
  • Діти, які не мали та не мають своїх сімей;
  • Діти, які мають свою сім'ю, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісті;
  • Батьки;
  • Утриманці загиблого або особи, яка пропала безвісті, яким у зв'язку з цим виплачують пенсію.
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Джерело: Мінветеранів

Розміри одноразової грошової допомоги

Розмір ОГД визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів, встановлених законодавством для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність або в якому загинула особа.

Розміри одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю:

  • І групи — 400 прожиткових мінімумів;
  • ІІ групи — 300 прожиткових мінімумів;
  • ІІІ групи — 250 прожиткових мінімумів.

Розміри ОГД для членів сімей загиблих (померлих, тих, які пропали безвісті) захисників та захисниць України:

  • 750 прожиткових мінімумів.

Куди звертатися за ОГД та які документи потрібні

До заяви членам сімей загиблих захисників потрібно додати копії наступних документів:

  • посвідчення члена сім'ї загиблого:
  • свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;
  • свідоцтво про народження особи - для виплати батькам загиблого;
  • свідоцтво про шлюб — для виплати чоловикові/дружині;
  • паспорт заявника або уповноваженної особи;
  • свідоцтво про народження дитини — для виплати дитині;
  • ідентифікаційний номер;
  • рішення суду про опікунство або піклування над дитиною-сиротою;
  • рішення суду аьо нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого.

Заява для членів сімей загиблих – за посиланням.

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Джерело: Мінветеранів

До заяви особам з інвалідністю внаслідок війни потрібно додати копії наступних документів:

  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • довідки медико-соціальної експертної комісії;
  • паспорт заявника або уповноваженної особи;
  • ідентифікаційний номер.

Зі зразком заяви на отримання ОГД для осіб з інвалідністю можна ознайомитися за посиланням.

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Джерело: Мінветеранів

Заяву та документи можна подати декількома способами:

  • особисто за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12;
  • поштою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001;
  • через ЦНАП.
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Джерело: Мінветеранів

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство оборони України пропонує переглянути правила розподілу одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за загибель військового. Відповідний проєкт оприлюднили для обговорення.

Ми також писали про те, що Верховна Рада України розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроект проголосували 274 народні депутати.

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