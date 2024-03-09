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Денежная помощь при гибели или инвалидности военных — что изменилось и как получить

9 марта 2024 15:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Правительство упростило подачу заявления для назначения пособия в случае гибели или инвалидности военных
Военнослужащая на Лычаковском кладбище во Львове. Фото: Claire Harbage/NPR
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия (ОГД) в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины. Теперь заявление можно через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В сообщении говорится, что согласно изменениям в постановление КМУ № 336 теперь подавать заявление в Минветераны на назначение ОГД можно через ЦНАПы.

Одноразовую денежную помощь могут получить лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины.

Кому предоставляется ОГД

Единовременная денежная помощь от государства предоставляется:

  • Лицам с инвалидностью в результате войны, которым установлен статус согласно пп. 11-16 ч. ІІ ст. 7 и выдано удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, в котором указан один из этих пунктов.
  • Членам семей погибших (умерших) военнослужащих, которым установлен статус согласно пп. 1-6 ч. I ст.10 и выдано удостоверение, в котором указан один из этих пунктов.

Кто из членов семьи погибших защитников имеет право на получение ОГД:

  • Один из супругов, который не женился вторично.
  • Дети, не имеющие и не имеющие своих семей.
  • Дети, имеющие свою семью, но ставших лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия.
  • Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
  • Родители.
  • Иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивают пенсию.
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Источник: Минветеранов

Размеры единовременной денежной помощи

Размер ОГД определяется исходя из размеров прожиточных минимумов, установленных законодательством для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена инвалидность или в котором погибло лицо.

Размеры единовременного пособия для лиц с инвалидностью:

  • I группы — 400 прожиточных минимумов;
  • ІІ группы — 300 прожиточных минимумов;
  • ІІІ группы — 250 прожиточных минимумов.

Размеры ОГД для членов семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины:

  • 750 прожиточных минимумов.

Куда обращаться за ОГД и какие документы нужны

К заявлению членам семей погибших защитников следует добавить копии следующих документов:

  • удостоверение члена семьи погибшего;
  • свидетельства о смерти или решении суда о признании лица безвестно отсутствующим;
  • свидетельство о рождении лица — для выплаты родителям погибшего;
  • свидетельство о браке — для выплаты мужу/жене;
  • паспорт заявителя или уполномоченного лица;
  • свидетельство о рождении ребенка — для выплаты ребенку;
  • идентификационный номер;
  • решение суда об опекунстве или попечительстве над ребенком-сиротой;
  • решение суда нотариально удостоверенной сделки, что подтверждает факт пребывания заявителя на содержании погибшего.

Заявление для членов семей погибших — по ссылке.

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Источник: Минветеранов

К заявлению лицам с инвалидностью в результате войны необходимо добавить копии следующих документов:

  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
  • справки медико-социальной экспертной комиссии;
  • паспорт заявителя или уполномоченного лица;
  • идентификационный номер

С образцом заявления на получение ОГД для лиц с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке.

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Источник: Минветеранов

Заявление и документы можно подать несколькими способами:

  • лично по адресу: г. Киев, пер. Музейный, 12;
  • почтой: пер. Музейный, 12, г. Киев, 01001;
  • через ЦНАП.
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Источник: Минветеранов

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект был обнародован для обсуждения.

Мы также писали о том, что Верховная Рада Украины расширила список членов семьи, имеющих право на получение единовременной помощи в случае гибели военного. За соответствующий законопроект проголосовали 274 народных депутата.

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