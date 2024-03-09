Правительство упростило подачу заявления для назначения пособия в случае гибели или инвалидности военных

Денежная помощь при гибели или инвалидности военных — что изменилось и как получить
Правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия (ОГД) в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины. Теперь заявление можно через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В сообщении говорится, что согласно изменениям в постановление КМУ № 336 теперь подавать заявление в Минветераны на назначение ОГД можно через ЦНАПы.
Одноразовую денежную помощь могут получить лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины.
Кому предоставляется ОГД
Единовременная денежная помощь от государства предоставляется:
- Лицам с инвалидностью в результате войны, которым установлен статус согласно пп. 11-16 ч. ІІ ст. 7 и выдано удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, в котором указан один из этих пунктов.
- Членам семей погибших (умерших) военнослужащих, которым установлен статус согласно пп. 1-6 ч. I ст.10 и выдано удостоверение, в котором указан один из этих пунктов.
Кто из членов семьи погибших защитников имеет право на получение ОГД:
- Один из супругов, который не женился вторично.
- Дети, не имеющие и не имеющие своих семей.
- Дети, имеющие свою семью, но ставших лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия.
- Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
- Родители.
- Иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивают пенсию.
Размеры единовременной денежной помощи
Размер ОГД определяется исходя из размеров прожиточных минимумов, установленных законодательством для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена инвалидность или в котором погибло лицо.
Размеры единовременного пособия для лиц с инвалидностью:
- I группы — 400 прожиточных минимумов;
- ІІ группы — 300 прожиточных минимумов;
- ІІІ группы — 250 прожиточных минимумов.
Размеры ОГД для членов семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины:
- 750 прожиточных минимумов.
Куда обращаться за ОГД и какие документы нужны
К заявлению членам семей погибших защитников следует добавить копии следующих документов:
- удостоверение члена семьи погибшего;
- свидетельства о смерти или решении суда о признании лица безвестно отсутствующим;
- свидетельство о рождении лица — для выплаты родителям погибшего;
- свидетельство о браке — для выплаты мужу/жене;
- паспорт заявителя или уполномоченного лица;
- свидетельство о рождении ребенка — для выплаты ребенку;
- идентификационный номер;
- решение суда об опекунстве или попечительстве над ребенком-сиротой;
- решение суда нотариально удостоверенной сделки, что подтверждает факт пребывания заявителя на содержании погибшего.
Заявление для членов семей погибших — по ссылке.
К заявлению лицам с инвалидностью в результате войны необходимо добавить копии следующих документов:
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
- справки медико-социальной экспертной комиссии;
- паспорт заявителя или уполномоченного лица;
- идентификационный номер
С образцом заявления на получение ОГД для лиц с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке.
Заявление и документы можно подать несколькими способами:
- лично по адресу: г. Киев, пер. Музейный, 12;
- почтой: пер. Музейный, 12, г. Киев, 01001;
- через ЦНАП.
Что еще нужно знать
Напомним, Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект был обнародован для обсуждения.
Мы также писали о том, что Верховная Рада Украины расширила список членов семьи, имеющих право на получение единовременной помощи в случае гибели военного. За соответствующий законопроект проголосовали 274 народных депутата.
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