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Як змінився ринок праці в Україні з початку війни — статистика вакансій та зарплат

29 лютого 2024 13:23
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ринок праці в Україні під час війни з РФ. Статистика ринку праці в Україні за два роки війни
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав значних змін. І хоча з початку війни він значною мірою відновився, певні негативні тенденції й досі спостерігаються. Одразу кілька сегментів ринку наразі перебувають у стадії скорочення, а рівень зарплат зростає не так швидко, як було б бажано.

Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи в Україні Work.ua.

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Наскільки відновився ринок праці в Україні за два роки війни

З початку повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93% від колишнього рівня вакансій.

Статистика ринку праці в Україні за два роки війни
Динаміка вакансій із січня 2022 року до січня 2024 року. Фото: work.ua

У контексті відновлення за категоріями спостерігаються негативні диспропорції. На платформі Work.ua з 28 категорій 9 показують збільшення кількості вакансій у роботодавців порівняно із січнем 2022 року. Натомість у 19 категоріях у січні 2024 року пропозицій роботи було менше, ніж у січні 2022 року. Особливо це помітно в категорії "IT, комп'ютери, інтернет".

  • Статистика ринку праці в Україні за два роки війни
    Категорії з найбільшим приростом вакансій у січні 2024 року проти січня 2022 року. Фото: work.ua
  • Статистика ринку праці в Україні за два роки війни
    Категорії, в яких кількість вакансій зменшилася у січні 2024 року проти січня 2022 року Фото: Work.ua
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Після початку широкомасштабного вторгнення кількість доступних вакансій для віддаленої роботи зменшилася вчетверо, тоді як на загальному ринку праці скоротилася вдесятеро. Однак у січні 2024 року кількість пропозицій віддаленої роботи збільшилась на 3% порівняно із січнем 2022 року.

Можливо, на динаміку віддаленої роботи вплинули тимчасові проблеми, такі як блекаути: з листопада 2022 року по січень 2023 року зазначається спад у кількості доступних вакансій. Проте такі коливання цілком типові для кінця року.

Як змінилася конкуренція на ринку праці в Україні

За два роки ринок праці перейшов від надмірної конкуренції за вакансії до дефіциту кадрів. Середня конкуренція знизилася у всіх областях, особливо у Херсонській (-79%), Донецькій (-79%), Чернівецькій (-60%), Закарпатській (-59%), Хмельницькій (-55%), Рівненській (-53%) та Івано-Франківській (-53%).

Проте середня конкуренція за віддалену роботу, навпаки, зросла на 63%. З 28 категорій на Work.ua спостерігається збільшення конкуренції у 6 з них:

  • "IT, комп'ютери, інтернет" (+107%).
  • "Дизайн, творчість" (+35%).
  • "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+20%).
  • "Маркетинг, реклама, PR" (+12%).
  • "Культура, музика, шоубізнес" (+7%).
  • "Телекомунікації та зв'язок" (+4%).

Як змінилися зарплати в Україні за два роки війни

Від початку широкомасштабного вторгнення середня зарплата в Україні залишалася практично незмінною протягом майже року і становила 15000 грн. Лише у січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні два роки середня заробітна плата зросла на 30%.

Втім, згідно з оцінками Нацбанку України, рівень інфляції у 2022 році становив 26,6%, а у 2023 році знизився до 5,1%.

Статистика ринку праці в Україні за два роки війни
Динаміка зростання середньої зарплати із січня 2022 року до січня 2024 року. Фото: Work.ua

При цьому, як зазначають аналітики Work.ua, в абсолютних числах мешканці Київщини мають найвищі прибутки, проте тут спостерігається найповільніше зростання зарплат.

Статистика ринку праці в Україні за два роки війни
Зростання середньої зарплати з січня 2022 року до січня 2024 року. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми писали, що українцям планують підвищити зарплати. Українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат через те, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції.

Також ми розповідали, що в НБУ попередили про наслідки неофіційного працевлаштування. Серед очевидних ризиків — низька пенсія.

зарплати
гроші
Україна
ринок праці
вакансії

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