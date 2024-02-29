Ринок праці в Україні під час війни з РФ. Статистика ринку праці в Україні за два роки війни

Як змінився ринок праці в Україні з початку війни — статистика вакансій та зарплат
Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав значних змін. І хоча з початку війни він значною мірою відновився, певні негативні тенденції й досі спостерігаються. Одразу кілька сегментів ринку наразі перебувають у стадії скорочення, а рівень зарплат зростає не так швидко, як було б бажано.
Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи в Україні Work.ua.
Наскільки відновився ринок праці в Україні за два роки війни
З початку повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93% від колишнього рівня вакансій.
У контексті відновлення за категоріями спостерігаються негативні диспропорції. На платформі Work.ua з 28 категорій 9 показують збільшення кількості вакансій у роботодавців порівняно із січнем 2022 року. Натомість у 19 категоріях у січні 2024 року пропозицій роботи було менше, ніж у січні 2022 року. Особливо це помітно в категорії "IT, комп'ютери, інтернет".
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Категорії з найбільшим приростом вакансій у січні 2024 року проти січня 2022 року. Фото: work.ua
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Категорії, в яких кількість вакансій зменшилася у січні 2024 року проти січня 2022 року Фото: Work.ua
Після початку широкомасштабного вторгнення кількість доступних вакансій для віддаленої роботи зменшилася вчетверо, тоді як на загальному ринку праці скоротилася вдесятеро. Однак у січні 2024 року кількість пропозицій віддаленої роботи збільшилась на 3% порівняно із січнем 2022 року.
Можливо, на динаміку віддаленої роботи вплинули тимчасові проблеми, такі як блекаути: з листопада 2022 року по січень 2023 року зазначається спад у кількості доступних вакансій. Проте такі коливання цілком типові для кінця року.
Як змінилася конкуренція на ринку праці в Україні
За два роки ринок праці перейшов від надмірної конкуренції за вакансії до дефіциту кадрів. Середня конкуренція знизилася у всіх областях, особливо у Херсонській (-79%), Донецькій (-79%), Чернівецькій (-60%), Закарпатській (-59%), Хмельницькій (-55%), Рівненській (-53%) та Івано-Франківській (-53%).
Проте середня конкуренція за віддалену роботу, навпаки, зросла на 63%. З 28 категорій на Work.ua спостерігається збільшення конкуренції у 6 з них:
- "IT, комп'ютери, інтернет" (+107%).
- "Дизайн, творчість" (+35%).
- "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+20%).
- "Маркетинг, реклама, PR" (+12%).
- "Культура, музика, шоубізнес" (+7%).
- "Телекомунікації та зв'язок" (+4%).
Як змінилися зарплати в Україні за два роки війни
Від початку широкомасштабного вторгнення середня зарплата в Україні залишалася практично незмінною протягом майже року і становила 15000 грн. Лише у січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні два роки середня заробітна плата зросла на 30%.
Втім, згідно з оцінками Нацбанку України, рівень інфляції у 2022 році становив 26,6%, а у 2023 році знизився до 5,1%.
При цьому, як зазначають аналітики Work.ua, в абсолютних числах мешканці Київщини мають найвищі прибутки, проте тут спостерігається найповільніше зростання зарплат.
Нагадаємо, ми писали, що українцям планують підвищити зарплати. Українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат через те, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції.
Також ми розповідали, що в НБУ попередили про наслідки неофіційного працевлаштування. Серед очевидних ризиків — низька пенсія.
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