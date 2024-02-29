Рынок труда на Украине во время войны с РФ. Статистика рынка труда в Украине за два года войны

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. И хотя с начала войны он в значительной степени восстановился, определенные негативные тенденции до сих пор наблюдаются. Сразу несколько сегментов рынка находятся в стадии сокращения, а уровень зарплат растет не так быстро, как было бы желательно.

Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы в Украине Work.ua.

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Насколько восстановился рынок труда в Украине за два года войны

С начала полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93% от прежнего уровня вакансий.

Динамика вакансий с января 2022 по январь 2024 года. Фото: work.ua

В контексте восстановления по категориям наблюдаются негативные диспропорции. На платформе Work.ua из 28 категорий 9 показывают увеличение количества вакансий у работодателей по сравнению с январем 2022 года. При этом в 19 категориях в январе 2024 года предложений работы было меньше, чем в январе 2022 года. Особенно это заметно в категории "IT, компьютеры, интернет".

Категории с наибольшим приростом вакансий в январе 2024 года против января 2022 года. Фото: work.ua

Категории, в которых количество вакансий уменьшилось в январе 2024 года против января 2022 года. Фото: Work.ua 1/2 _ 2

После начала широкомасштабного вторжения количество доступных вакансий для удаленной работы уменьшилось в четыре раза, тогда как на общем рынке труда сократилось в десять раз. Однако в январе 2024 года количество предложений удаленной работы увеличилось на 3% по сравнению с январем 2022 года.

Возможно, на динамику удаленной работы повлияли временные проблемы, такие как блекауты: с ноября 2022 по январь 2023 года отмечается спад в количестве доступных вакансий. Однако такие колебания вполне типичны для конца года.

Как изменилась конкуренция на рынке труда в Украине

Через два года рынок труда перешел от чрезмерной конкуренции за вакансии к дефициту кадров. Средняя конкуренция снизилась во всех областях, особенно в Херсонской (-79%), Донецкой (-79%), Черновицкой (-60%), Закарпатской (-59%), Хмельницкой (-55%), Ровенской (-53%) и Ивано-Франковской (-53%).

Тем не менее средняя конкуренция за отдаленную работу возросла на 63%. Из 28 категорий на Work.ua наблюдается увеличение конкуренции у 6 из них:

"IT, компьютеры, интернет" (+107%).

"Дизайн, творчество" (+35%).

"СМИ, издательство, полиграфия" (+20%).

"Маркетинг, реклама, PR" (+12%).

"Культура, музыка, шоу-бизнес" (+7%).

"Телекоммуникации и связь" (+4%).

Как изменились зарплаты в Украине за два года войны

С начала широкомасштабного вторжения средняя зарплата в Украине оставалась практически неизменной почти в течение года и составляла 15 000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель начал расти. За последние два года средняя заработная плата выросла на 30%.

Впрочем, по оценкам Нацбанка Украины, уровень инфляции в 2022 году составил 26,6%, а в 2023 году снизился до 5,1%.

Динамика роста средней зарплаты с января 2022 по январь 2024 года. Фото: Work.ua

При этом, как отмечают аналитики Work.ua, в абсолютных числах у жителей Киевской области самые высокие доходы, однако здесь наблюдается самый медленный рост зарплат.

Рост средней зарплаты с января 2022 года по январь 2024 года. Фото: Work.ua

Напомним, мы писали, что украинцам планируют повысить зарплаты. Украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции.

Также мы говорили, что в НБУ предупредили о последствиях неофициального трудоустройства. Среди очевидных рисков — низкая пенсия.