Єврокомісія пропонує продовжити угоди про автомобільні перевезення з Україною на нових умовах

Черги з вантажівок на кордоні. Фото: Global Images Ukraine

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Єврокомісія (ЄК) запропонувала продовжити угоду про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень (так званий "транспортний безвіз") з Україною та Молдовою до кінця 2025 року. Втім текст документа не аналогічний попередньому. Єврочиновники розглядають можливість внесення додаткових умов для українських перевізників.

Про це свідчить публікація пресслужби ЄК.

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В Єврокомісії зазначили, що через агресивну війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торгового шляху, традиційні транспортні маршрути в регіоні порушені або закриті. Вони наголосили, що продовження угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюжки постачань.

Які зміни пропонують для "транспортного безвізу"

Хоча сфера дії документу залишиться незмінною, в ЄК запропонували внести в текст документа певні зміни. Там наголошують, що нові умови з'явились завдяки тому, що країни ЄС врахували досвід з реалізації поточної транспортної угоди між ЄС та Україною.

Пропонується внести такі обов'язкові зміни в угоду:

Вимога надання документів, що підтверджують, що транспортний оператор має відповідні повноваження для здійснення міжнародних перевезень та дотримується умов угоди.

Необхідність наявності спеціальних документів для порожнього транспорту, що підтверджують, що його дії пов'язані з транзитними або двосторонніми операціями, як це вимагається в рамках угоди.

Крім того, пропонується внести додатковий пункт про те, що оператори автоперевезень повинні дотримуватись зобов'язань, пов'язаних з дозволеними операціями відповідно до угоди, а також вживати заходів щодо протидії шахрайству або підробці водійських документів та порушенням, що загрожують безпеці дорожнього руху. Порушення цих зобов'язань можуть призвести до відкликання ліцензії.

Також пропонується внести додатковий захисний захід. Згідно з ним, якщо у певній географічній зоні національного ринку автоперевезень виникнуть серйозні порушення, пов'язані з виконанням угоди, її дія у цій зоні може бути тимчасово припинена.

"Ці заходи посилять реалізацію угоди, не ставлячи під загрозу взаємні вигоди. Угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки один одного", — повідомляє пресслужба ЄК.

Наразі пропозиції перебувають на розгляді в Єврораді, яка має дати дозвіл Єврокомісії для проведення переговорів з Україною та Молдовою.

За інформацією ЄК, обсяг українського експорту автомобільним транспортом до ЄС значно зріс з моменту набуття чинності угоди: за обсягом перевезень збільшився приблизно на дві третини, а за вартістю — приблизно на третину. В абсолютних цифрах щомісячний експорт товарів до Євросоюзу збільшився на понад 300 тисяч тонн.

Рівень українського імпорту з ЄС також помітно зріс у натуральному вираженні на подібну величину — близько 300 тисяч тонн щомісяця. Однак у вартісному вираженні зростання імпорту перевищувало рівень експорту майже втричі, досягаючи понад 700 мільйонів євро на місяць, порівняно з 250 євро мільйонами експорту.

Слід зазначити, що чинна угода про "транспортний безвіз" була підписана в червні 2022 року і діє до червня поточного року.

Нагадаємо, в Україні змінились правила перевірки на кордоні. Державна прикордонна служба разом з Міністерством оборони України налагодили обмін інформацією з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відтепер за допомогою "Оберега" можна виявляти підробки документів ТЦК та СП.

Також ми писали, що Польські фермери блокують кордон з Україною вже майже місяць та здійснюють висипання української агропродукції. Протестувальники заявили про продовження блокади ще на два місяці — до 30 квітня 2024 року.