Еврокомиссия предлагает продлить соглашения об автомобильных перевозках с Украиной на новых условиях

Очереди из грузовиков на границе. Фото: Global Images Ukraine

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить соглашение о либерализации грузовых автомобильных перевозок (так называемый "транспортный безвиз") с Украиной и Молдовой до конца 2025 года. Впрочем, текст документа не аналогичен предыдущему. Еврочиновники рассматривают возможность внесения дополнительных условий для украинских перевозчиков.

Об этом свидетельствует публикация пресс-службы ЕК.

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В Еврокомиссии отметили, что из-за агрессивной войны России против Украины и недоступности Черного моря как традиционного торгового пути, традиционные транспортные маршруты в регионе нарушены или закрыты. Они подчеркнули, что продление соглашения по крайней мере до конца 2025 поможет обезопасить цепочки поставок.

Какие изменения предлагают для "транспортного безвиза"

Хотя область действия документа останется неизменной, в ЕК предложили внести в текст документа определенные изменения. Там отмечают, что новые условия появились благодаря тому, что страны ЕС учли опыт реализации текущего транспортного соглашения между ЕС и Украиной.

Предлагается внести следующие обязательные изменения в сделку:

Требование предоставления документов, подтверждающих, что транспортный оператор имеет соответствующие полномочия для осуществления международных перевозок и соблюдает условия соглашения.

Необходимость наличия специальных документов для пустого транспорта, подтверждающих, что его действия связаны с транзитными или двусторонними операциями, как это требуется в рамках соглашения.

Кроме того, предлагается внести дополнительный пункт о том, что операторы автоперевозок должны соблюдать обязательства, связанные с разрешенными операциями в соответствии с соглашением, а также принимать меры по противодействию мошенничеству или подделке водительских документов и нарушениям, угрожающим безопасности дорожного движения. Нарушение этих обязательств может привести к отзыву лицензии.

Также предлагается внести дополнительную защитную меру. Согласно ей, если в определенной географической зоне национального рынка автоперевозок возникнут серьезные нарушения, связанные с исполнением соглашения, его действие в этой зоне может быть временно прекращено.

"Эти меры усилят реализацию соглашения, не ставя под угрозу взаимные выгоды. Соглашение было очень положительным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга", — сообщает пресс-служба ЕК.

В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Евросовете, который должен дать разрешение Еврокомиссии для проведения переговоров с Украиной и Молдовой.

По информации ЕК, объем украинского экспорта автомобильным транспортом в ЕС значительно вырос с момента вступления соглашения в силу: по объему перевозок увеличился примерно на две трети, а по стоимости — примерно на треть. В абсолютных цифрах ежемесячный экспорт товаров в Евросоюз увеличился более чем на 300 тысяч тонн.

Уровень украинского импорта из ЕС также заметно вырос в натуральном выражении на подобную величину — около 300 тысяч тонн в месяц. Однако в стоимостном выражении рост импорта превышал уровень экспорта почти в три раза, достигая более 700 миллионов евро в месяц по сравнению с 250 евро миллионами экспорта.

Следует отметить, что действующее соглашение о "транспортном безвизе" было подписано в июне 2022 года и действует до июня текущего года.

Напомним, в Украине изменились правила проверки на границе. Государственная пограничная служба вместе с Министерством обороны Украины наладили обмен информацией с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь с помощью "Оберега" можно обнаруживать подделку документов ТЦК и СП.

Также мы писали, что Польские фермеры блокируют границу с Украиной уже почти месяц и высыпают украинскую агропродукцию. Протестующие заявили о продлении блокады еще на два месяца - до 30 апреля 2024 года.