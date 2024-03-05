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Євросоюз відмовиться від транзиту російського газу — заява єврокомісара

5 березня 2024 13:02
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У ЄС заявили про плани відмови від транзиту російського газу через Україну
Єврокомісар з енергетики Кадрі Симсон. Фото: news.err.ee
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.

Про це перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із питань енергетики заявила профільний Єврокомісар Кадрі Сімсон, повідомляє "Укрінформ".

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Кадрі Сімсон також зазначила, що у планах ЄС повністю позбутись російського блакитного палива до 2027 року.

"Європейська комісія не буде долучатися до переговорів з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року", — підкреслила Єврокомісар з питань енергетики.

Вона також додала, що наразі вони інтенсивно працюють, щоб надати країнами Європи альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників палива. Крім того, у Єврокомісії працюють над підтримкою України та її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС.

Нагадаємо, ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив несподівану заяву щодо транзиту російського газу. За його словами, якщо Європа виступить транзитером свого газу, Україна готова надавати таку послугу.

Крім того, Україна вперше пройшла зиму, використовуючи лише власний газ. Влада країни планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни.

санкції проти Росії
Європейський союз
Єврокомісія
газ
Росія
транзит

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