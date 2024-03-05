В ЕС заявили о планах отказа от транзита российского газа через Украину

Єврокомисар по энергетике Кадри Симсон. Фото: news.err.ee

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Европейская Комиссия не планирует участвовать в каких-либо переговорах с Россией по продолжению транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В то же время она предпримет все необходимые меры для полного отказа от использования российского газа в будущем.

Об этом перед началом встречи Совета министров ЕС по вопросам энергетики заявила профильный Еврокомиссар Кадри Симсон, сообщает "Укринформ".

Читайте также:

Когда ЕС лишится газа из РФ

Кадри Симсон также отметила, что в планах ЕС полностью избавиться от российского голубого топлива до 2027 года.

"Европейская комиссия не будет присоединяться к переговорам с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Напротив, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа позднее до 2027 года", — подчеркнула Еврокомиссар по энергетике.

Она также добавила, что сейчас они интенсивно работают, чтобы предоставить странам Европы альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков топлива. Кроме того, в Еврокомиссии работают над поддержкой Украины и ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС.

Напомним, мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль сделал неожиданное заявление по транзиту российского газа. По его словам, если Европа выступит транзитером своего газа, Украина готова предоставлять такую услугу.

Кроме того, Украина впервые прошла зиму, используя только собственный газ. Власти страны планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны.