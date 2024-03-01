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Ігровий гігант Electronic Arts наважився на масштабні скорочення — хто залишився без роботи

1 березня 2024 14:02
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Electronic Arts скасовує майбутню гру по Зоряним війнам та планує скоротити понад 650 робочих місць
Фінансовий директор Electronic Arts Ендрю Вілсон. Фото: Christian Petersen / Getty Images
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ще один медіагігант, що займається випуском комп'ютерних ігор Electronic Arts оголосив про скорочення штату співробітників. Компанія скоротить близько 5% працівників. Таким чином робочі місця втратять понад 650 працівників.

Про скорочення в Electronic Arts повідомляє The Hollywood Reporter.

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"Хоч це вплине не на кожну команду, це найскладніша частина змін, і ми ретельно розглянули всі варіанти, щоб спробувати обмежити негативний вплив на наші команди", — написав фінансовий директор EA Ендрю Вілсон у листі для співробітників.

Як реструктуризація та скорочення вплинуть на Electronic Arts 

Вілсон оголосив, що Electronic Arts припинять розробку тих ігор, які, на їхню думку, не "будуть успішним в ігровій індустрії, що змінюється дуже швидко".

Він стверджує, що такий стратегічний курс дозволить їм активізувати творчий процес, стимулювати інновації та максимізувати свої можливості. Це, на думку фінансового директора EA, включає просування власної інтелектуальної власності, організацію спортивних заходів та адміністрування величезних онлайн-спільнот.

EA заявила, що в результаті скорочення та реструктуризації зазнає збитків на суму від 125 до 165 млн дол. Це буде включати скасування майбутнього шутера у всесвіті "Зоряниних війн" від Respawn. Наразі Respawn працює над стратегією по "Зоряним війнам" і третьою частиною Star Wars Jedi. 

Компанія також припинить випуск деяких ліцензійних мобільних ігор, у тому числі Kim Kardashian Hollywood та гри у всесвіті "Володаря перснів".

Рішення припинити розробку гри за "Зоряними війнами" було прийнято лише через кілька тижнів після того, як Disney оголосила про великі інвестиції в Epic Games та планах створити новий всесвіт, до якого увійдуть персонажі "Зоряних війн" та "Марвел".

Нагадаємо, ми писали, що Apple зупиняє проєкт, над яким працювала понад 10 років. Роботи Apple щодо безпілотного електрокара офіційно зайшли в глухий кут.

Крім того, Motorola представила концепт гнучкого телефона, який носять на зап'ясті. Пристрій отримав назву Motorola Adaptive Display.

робота
комп'ютерні ігри
технології
Зоряні війни

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