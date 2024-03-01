Electronic Arts отменяет предстоящую игру по Звездным войнам и планирует сократить более 650 рабочих мест

Финансовый директор Electronic Arts Эндрю Уилсон. Фото: Christian Petersen / Getty Images

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Еще один медиа гигант, занимающийся выпуском компьютерных игр Electronic Arts, объявил о сокращении штата сотрудников. Компания сократит около 5% работников. Таким образом, рабочие места потеряют более 650 работников.

О сокращении в Electronic Arts сообщает The Hollywood Reporter.

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"Хотя это повлияет не на каждую команду, это сложная часть изменений, и мы тщательно рассмотрели все варианты, чтобы попытаться ограничить негативное влияние на наши команды", — написал финансовый директор EA Эндрю Уилсон в письме для сотрудников.

Как реструктуризация и сокращение повлияют на Electronic Arts

Уилсон объявил, что Electronic Arts прекратят разработку тех игр, которые, по их мнению, не "будут успешны в очень быстро меняющейся игровой индустрии".

Он утверждает, что такой стратегический курс позволит активизировать творческий процесс, стимулировать инновации и максимизировать свои возможности. Это, по мнению финансового директора EA, включает в себя продвижение собственной интеллектуальной собственности, организацию спортивных мероприятий и администрирование огромных онлайн-сообществ.

EA заявила, что в результате сокращения и реструктуризации понесет убытки на сумму от 125 до 165 млн дол. Это будет включать отмену будущего шутера во вселенной "Звездных войн" от Respawn. В настоящее время Respawn работает над стратегией по "Звездным войнам" и третьей частью Star Wars Jedi.

Компания также прекратит выпуск некоторых лицензионных мобильных игр, в том числе Kim Kardashian Hollywood и игры во вселенной "Властелина колец".

Решение прекратить разработку игры по "Звездным войнам" было принято всего через несколько недель после того, как Disney объявила о больших инвестициях в Epic Games и планах создать новую вселенную, в которую войдут персонажи "Звездных войн" и "Марвел".

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