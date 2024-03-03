Уряд виділив Запорізькій області рекордну суму — на що підуть гроші

Будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Фото: Укрінформ

Кабінет міністрів України за дорученням Президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Читайте також:

За словами очільника Запорізької ОВА, будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері.

"Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярда для будівництва фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки й цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим", — сказав Іван Федоров.

Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Він також зазначив, що будівельні роботи фортифікаційних споруд проводяться як цивільними підрядниками, так і військовими, та будуть виконані в найкоротші терміни.

За словами голови Запорізької ОВА, основна задача будівництва полягає в тому, щоб українські військові відчували себе спокійніше і були готові до будь-якого розвитку подій. Проте, він наголосив, що це не означає, що хтось збирається відступати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Ми також писали про те, що Кабінет міністрів України погодив виділення рекордної суми на оборонні рубежі. У 2024 році на ці потреби спрямують 17,5 млрд гривень.