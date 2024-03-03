Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Кабмін виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку arrow

Кабмін виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку

3 березня 2024 14:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Уряд виділив Запорізькій області рекордну суму — на що підуть гроші
Будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Фото: Укрінформ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кабінет міністрів України за дорученням Президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Читайте також:

За словами очільника Запорізької ОВА, будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері.

"Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярда для будівництва фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки й цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим", — сказав Іван Федоров.

null
Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Він також зазначив, що будівельні роботи фортифікаційних споруд проводяться як цивільними підрядниками, так і військовими, та будуть виконані в найкоротші терміни.

За словами голови Запорізької ОВА, основна задача будівництва полягає в тому, щоб українські військові відчували себе спокійніше і були готові до будь-якого розвитку подій. Проте, він наголосив, що це не означає, що хтось збирається відступати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Ми також писали про те, що Кабінет міністрів України погодив виділення рекордної суми на оборонні рубежі. У 2024 році на ці потреби спрямують 17,5 млрд гривень.

Кабінет міністрів
війна
гроші
Запорізька область
будівництво
Іван Федоров
територіальна оборона
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року