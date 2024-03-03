Правительство выделило Запорожской области рекордную сумму — на что пойдут деньги

Строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Фото: Укринформ

Кабинет министров Украины по поручению Президента Владимира Зеленского выделил рекордную сумму для строительства фортификаций на Запорожском направлении. Речь идет о более чем 1,3 миллиарда гривен.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

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По словам главы Запорожской ОВА, строительство ведется утром и продолжается поздно вечером.

"Непосредственно на территории Запорожской области выделено более 1,3 миллиарда для строительства фортификационных сооружений, и это строительство ведется утром и продолжается поздно вечером. Некоторые работы проводятся ночью. Все делается для того, чтобы как можно быстрее предоставить ощущение безопасности и гражданским жителям на территории Запорожской области, и, конечно, военным", — сказал Иван Федоров.

Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Он также отметил, что строительные работы фортификационных сооружений проводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, и будут выполнены в кратчайшие сроки.

По словам главы Запорожской ОВА, основная задача строительства состоит в том, чтобы украинские военные чувствовали себя более спокойно и были готовы к любому развитию событий. Однако он подчеркнул, что это не означает, что кто-то собирается отступать.

Что еще нужно знать

Напомним, Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОВСУ "Таврия".

Мы также писали о том, что Кабинет министров Украины согласовал выделение рекордной суммы на оборонные рубежи. В 2024 году на эти нужды направят 17,5 млрд гривен.