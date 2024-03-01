Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів

Оцінка алмазу. Фото: Reuters

Уряд Канади посилив санкції щодо імпорту російських алмазів. Так, з 1 березня Канада запроваджує заборону на ввезення російських алмазів і ювелірної продукції масою від одного карата через треті країни.

Про це йдеться у повідомленні міністерки закордонних справ Мелані Жолі на офіційному порталі МЗС Канади.

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За словами очільниці МЗС, нова заборона доповнює санкції щодо російських алмазів, про які оголосили у грудні 2023 року, спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою один карат і вище.

"Це відповідає зобов'язанням, узятим у лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зі скорочення доходів путінського режиму від експорту непромислових алмазів із Росії", — сказано в заяві.

У міністерстві також додали, що Канада і далі працюватиме з міжнародними партнерами над впровадженням комплексного контролю, який заборонить російським алмазам поставлятися на ринки G7.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми запровадили суворі санкції проти російського режиму, і ми будемо продовжувати це робити, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності", — заявила Мелані Жолі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що уряд Японії 1 березня 2024 року запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення до України. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

Ми також повідомляли про те, що керівництво Нової Зеландії 29 лютого 2024 року оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. Країна заборонила експорт недозволених товарів до Росії та Білорусі через треті країни та наклала санкції проти російських юридичних та фізичних осіб.