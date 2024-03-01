Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Канада ужесточила санкции на импорт российских алмазов — на что обратили внимание arrow

Канада ужесточила санкции на импорт российских алмазов — на что обратили внимание

1 марта 2024 19:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Канада запретила непрямой импорт российских алмазов
Оценка алмаза. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Канады усилило санкции по импорту российских алмазов. Так, с 1 марта Канада вводит запрет на ввоз российских алмазов и ювелирной продукции массой от одного карата через третьи страны.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Мелани Жоли на официальном портале МИД Канады.

Читайте также:

Детальнее об ограничениях на импорт российских алмазов

По словам главы МИД, новый запрет дополняет санкции в отношении российских алмазов, о которых объявили в декабре 2023 года, направлены на косвенный импорт российских бриллиантов весом один карат и выше.

"Это отвечает обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7, по сокращению доходов путинского режима от экспорта непромышленных алмазов из России", — говорится в заявлении.

В министерстве также добавили, что Канада будет и дальше работать с международными партнерами над внедрением комплексного контроля, который запретит российским алмазам поставляться на рынки G7.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы ввели строгие санкции против российского режима, и мы будем продолжать это делать, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности", — заявила Мелани Жоли.

Что еще нужно знать

Напомним, что правительство Японии 1 марта 2024 года ввело новый пакет санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

Мы также сообщали о том, что руководство Новой Зеландии 29 февраля 2024 объявило о новом пакете санкций против России. Страна запретила экспорт неразрешенных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны и наложила санкции против российских юридических и физических лиц.

санкции против России
Канада
санкции
драгоценности
Россия
алмаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году