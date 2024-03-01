Канада запретила непрямой импорт российских алмазов

Оценка алмаза. Фото: Reuters

Правительство Канады усилило санкции по импорту российских алмазов. Так, с 1 марта Канада вводит запрет на ввоз российских алмазов и ювелирной продукции массой от одного карата через третьи страны.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Мелани Жоли на официальном портале МИД Канады.

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По словам главы МИД, новый запрет дополняет санкции в отношении российских алмазов, о которых объявили в декабре 2023 года, направлены на косвенный импорт российских бриллиантов весом один карат и выше.

"Это отвечает обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7, по сокращению доходов путинского режима от экспорта непромышленных алмазов из России", — говорится в заявлении.

В министерстве также добавили, что Канада будет и дальше работать с международными партнерами над внедрением комплексного контроля, который запретит российским алмазам поставляться на рынки G7.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы ввели строгие санкции против российского режима, и мы будем продолжать это делать, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности", — заявила Мелани Жоли.

Что еще нужно знать

Напомним, что правительство Японии 1 марта 2024 года ввело новый пакет санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

Мы также сообщали о том, что руководство Новой Зеландии 29 февраля 2024 объявило о новом пакете санкций против России. Страна запретила экспорт неразрешенных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны и наложила санкции против российских юридических и физических лиц.