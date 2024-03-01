Лідери Конгресу уклали короткострокову угоду, щоб запобігти шатдауну

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: Mcnamee

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Лідери Конгресу погодилися на новий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути часткового закриття (шатдауну) уряду цього тижня. Цей документ допоможе уникнути проблем із федеральним фінансуванням.

Про домовленість американських законотворців пише The New York Times.

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Підтримали запропоновані заходи 320 членів нижньої палати парламенту, проти них проголосували 99. Тимчасові ліміти фінансування федерального уряду закінчуються 1 та 8 березня. Нова ініціатива продовжує терміни до 8 та 22 березня відповідно, щоб надати американським законодавцям додатковий час на роботу над річним бюджетом.

"Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати у двопартійному режимі для фінансування нашого уряду", — йдеться у спільній заяві.

Угода дозволить проголосувати цей законопроєкт в Палаті представників вже у четвер, 7 березня, та запобігти закриттю (шатдауну) уряду. Очікується, що Сенат проголосує за цей законопроєкт до п'ятниці, коли вичерпаються деякі федеральні кошти.

Чому угода в Конгресі важлива для України

Слід зазначити, що ця угода лише продовжить тривалі переговори про федеральні витрати в США, які вже кілька місяців тримають Конгрес у напрузі. Республіканці, нагадаємо, віддають перевагу різкому скороченню видатків бюджету, що може вплинути на обсяг допомоги Україні.

Втім, є і гарні новини. Угода про короткостроковий бюджет відкриває шлях саме для прийняття нового фінансування допомоги Україні. Про це раніше, у коментарі "Голосу Америки" повідомив речник Палати представників США Майк Джонсон.

Джонсона запитали, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні. У відповідь спікер зауважив, що Палата представників розглядає всі доступні можливості та обов'язково повернеться до цього питання, як тільки уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував підписання безпекових угод. Він подякував партнерам та наголосив, що це наближає перемогу нашої держави.

Раніше ми повідомляли, що речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук спрогнозував, коли Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини.