Лидеры Конгресса заключили краткосрочное соглашение, чтобы предотвратить шатдаун

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: Mcnamee

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах, чтобы избежать частичного закрытия (шатдауна) правительства на этой неделе. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием.

О договоренности американских законотворцев пишет The New York Times.

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Поддержали предложенные меры 320 членов нижней палаты парламента, против них проголосовали 99. Временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает сроки до 8 и 22 марта соответственно, чтобы предоставить американским законодателям дополнительное время на работу над годовым бюджетом.

"Мы согласны с тем, что Конгресс должен работать в двухпартийном режиме для финансирования нашего правительства", — говорится в совместном заявлении.

Соглашение позволит проголосовать этот законопроект в Палате представителей уже в четверг, 7 марта, и предотвратить закрытие (шатдаун) правительства. Ожидается, что Сенат проголосует за этот законопроект до пятницы, когда иссякнут некоторые федеральные средства.

Почему соглашение в Конгрессе важно для Украины

Следует отметить, что это соглашение лишь продолжит длительные переговоры о федеральных расходах в США, которые уже несколько месяцев держат Конгресс в напряжении. Республиканцы, напомним, предпочитают резко сократить расходы бюджета, что может повлиять на объем помощи Украине.

Впрочем, есть и хорошие новости. Соглашение о краткосрочном бюджете открывает путь для принятия нового финансирования помощи Украине. Об этом ранее, в комментарии" Голосу Америки", сообщил представитель Палаты представителей США Майк Джонсон.

Джонсона спросили, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине. В ответ спикер заметил, что Палата представителей рассматривает все доступные возможности и обязательно вернется к этому вопросу, как только правительство получит финансирование.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашений о безопасности. Он поблагодарил партнеров и подчеркнул, что это приближает победу нашего государства.

Ранее мы сообщали, что спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук спрогнозировал, когда Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии.